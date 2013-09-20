Стас Михайлов прогулялся по набережной Благовещенска (видео)

В пятницу, 24 марта, в Благовещенск приехал певец Стас Михайлов. 25 и 26 марта он даст подряд два концерта в Общественно-культурном центре. Прогуливаясь по городу, исполнитель обратился в благовещенцам и выразил надежду, что в впереди будут два дня хороших эмоций.

Директор ОКЦ Надежда Багрова рассказала, что Стас Михайлов со своей командой прибыл в столицу Приамурья утром 24 марта. «Они заселились в гостиницу, выспались, а затем решили прогуляться по городу. Конечно, посетили набережную Амура. Здесь пока немного людей гуляет, так что к известному певцу никто не подходил», – рассказала Надежда Ивановна.

«Привет, Благовещенск! – обратился Стас Михайлов к своим зрителям. – Завтра увидимся на концерте. Думаю, у нас буду два дня хороших эмоций. Хорошего вечера!».

В кассах ОКЦ еще осталось небольшое количество билетов на концерты Стаса Михайлова.

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