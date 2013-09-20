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Сегодня, 20:08 6

Стас Михайлов прогулялся по набережной Благовещенска (видео)

Стас Михайлов прогулялся по набережной Благовещенска (видео)

В пятницу, 24 марта, в Благовещенск приехал певец Стас Михайлов. 25 и 26 марта он даст подряд два концерта в Общественно-культурном центре. Прогуливаясь по городу, исполнитель обратился в благовещенцам и выразил надежду, что в впереди будут два дня хороших эмоций.

Директор ОКЦ Надежда Багрова рассказала, что Стас Михайлов со своей командой прибыл в столицу Приамурья утром 24 марта. «Они заселились в гостиницу, выспались, а затем решили прогуляться по городу. Конечно, посетили набережную Амура. Здесь пока немного людей гуляет, так что к известному певцу никто не подходил», – рассказала Надежда Ивановна.

«Привет, Благовещенск! – обратился Стас Михайлов к своим зрителям. – Завтра увидимся на концерте. Думаю, у нас буду два дня хороших эмоций. Хорошего вечера!».

В кассах ОКЦ еще осталось небольшое количество билетов на концерты Стаса Михайлова.

Просмотров всего: 1402

#концерты

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    а почему он прогулялся не по всей набережной

  • сибирячка

    сибирячка
    54 минуты назад

    а билеты еще есть?

  • full

    full
    49 минут назад

    Он же уже год назад гулял. Не нагулялся?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    26 минут назад

    Стасик, чмок чмок чмок! Завтра увидимся на концерте!)

  • АК-47

    АК-47
    18 минут назад

    А от Политехнической до Св.Иннокентия прошелся?

  • Алекс К

    Алекс К
    2 минуты назад

    набережка начинается то от площади..или нет? Ленина.

    или заканчивается там..по крайней мере от Театральной уже нет её

    Стасу-прошел бы мимо и не заметил,хоть и слушаю ваши песни..люблю эту, .....играет дассен,кассетник старый поет,и чай со слоном и пусть весь мир подождет..

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