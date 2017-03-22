Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость
Сегодня, 18:55 0

В Благовещенском католическом приходе выставили копию «Туринской плащаницы»

В Благовещенском католическом приходе выставили копию «Туринской плащаницы»

В Благовещенск привезли копию «Туринской плащаницы». По преданию, в нее было завернуто тело Христа после распятия. Копию погребального полотна, которое представляет собой как будто большую фотографию, привезли из католического прихода Якутска, выставку приурочили к Пасхе. Увидеть копию плащаницы сейчас можно в римско-католическом приходе.

Позже эту копию передадут православной епархии. Оригинал хранится в Италии, в Турине. Если присмотреться, на ткани можно увидеть оттиск человека в полный рост. А на черно-белом снимке можно рассмотреть черты лица, положение тела. Ученые много лет гадают, как на ткани мог остаться такой точный кровавый след .

«Ученые изучали тщательно этот материал и пришли более-менее к такому выводу: здесь нет человеческой руки. Это не дело рук человеческих. Не нашли следов краски, непонятно, каким образом эти отпечатки остались там», – рассказал настоятель католического прихода Благовещенска отец Харолд.

Однако сказать точно, была ли это плащаница Христа – ни духовные, ни светские люди не могут. С одной стороны, человек изображенный на ней имеет следы распятия, тернового венца. Также – рану на бедре, какая по Библии была у Христа. С другой стороны: точно неизвестно, сколько плащанице лет. Отец Харолд рассказывает, что ориентировочно ткань оригинала датируют XIII-XIV веками нашей эры. Но и тут противоречие. Нитки, которыми ее латали, приходятся на время жизни Иисуса Христа. Во что верить – выбор самого человека.

«Мы молимся не перед этой тканью, а вспоминая евангельские рассказы о смерти и воскресении Иисуса Христа. А ученые дали нам конкретные доказательства, что на этом полотне изображено, каким образом человек страдал, каким образом он пролил свою кровь. И человек может принять это, как Иисуса или как страдающего человека», – добавил священник.

Благовещенские католики пригласили прихожан и светских людей на лекцию. Специальным гостем стал профессор Санкт-Петербургской семинарии священник отец Якуб Блащищин. После 4 апреля реликвию передадут Благовещенской православной епархии. В конце апреля ее повезут обратно в Якутск.

Просмотров всего: 1

#партии #религия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 2

Минюст приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории РФ
Власть 162

Амурские депутаты поддержали отставку Сергея Абрамова
В России и мире

Маленькая девочка, целуя Папу Римского, стащила его шапочку (видео)
Общество 27

Благовещенцы крестным ходом прошли по улицам города (фото)