В Благовещенском католическом приходе выставили копию «Туринской плащаницы»

В Благовещенск привезли копию «Туринской плащаницы». По преданию, в нее было завернуто тело Христа после распятия. Копию погребального полотна, которое представляет собой как будто большую фотографию, привезли из католического прихода Якутска, выставку приурочили к Пасхе. Увидеть копию плащаницы сейчас можно в римско-католическом приходе.

Позже эту копию передадут православной епархии. Оригинал хранится в Италии, в Турине. Если присмотреться, на ткани можно увидеть оттиск человека в полный рост. А на черно-белом снимке можно рассмотреть черты лица, положение тела. Ученые много лет гадают, как на ткани мог остаться такой точный кровавый след .

«Ученые изучали тщательно этот материал и пришли более-менее к такому выводу: здесь нет человеческой руки. Это не дело рук человеческих. Не нашли следов краски, непонятно, каким образом эти отпечатки остались там», – рассказал настоятель католического прихода Благовещенска отец Харолд.

Однако сказать точно, была ли это плащаница Христа – ни духовные, ни светские люди не могут. С одной стороны, человек изображенный на ней имеет следы распятия, тернового венца. Также – рану на бедре, какая по Библии была у Христа. С другой стороны: точно неизвестно, сколько плащанице лет. Отец Харолд рассказывает, что ориентировочно ткань оригинала датируют XIII-XIV веками нашей эры. Но и тут противоречие. Нитки, которыми ее латали, приходятся на время жизни Иисуса Христа. Во что верить – выбор самого человека.

«Мы молимся не перед этой тканью, а вспоминая евангельские рассказы о смерти и воскресении Иисуса Христа. А ученые дали нам конкретные доказательства, что на этом полотне изображено, каким образом человек страдал, каким образом он пролил свою кровь. И человек может принять это, как Иисуса или как страдающего человека», – добавил священник.

Благовещенские католики пригласили прихожан и светских людей на лекцию. Специальным гостем стал профессор Санкт-Петербургской семинарии священник отец Якуб Блащищин. После 4 апреля реликвию передадут Благовещенской православной епархии. В конце апреля ее повезут обратно в Якутск.

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