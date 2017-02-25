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Сегодня, 18:28 0

В Амурской области могут появиться новые льготные авиамаршруты

В Амурской области могут появиться новые льготные авиамаршруты
Фото: www.rt-chemcomposite.ru

Власти Амурской области хотят распространить субсидии на дополнительные авиарейсы. Областное министерство транспорта и строительства направило в Минвостокразвития предложение о внесении дополнительных направлений в перечень субсидируемых маршрутов из Благовещенского и Тындинского аэропортов. Пока льготных маршрута только три.

Льготная программа субсидирования перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении действует уже девять лет.

Сейчас в области действуют только три льготных маршрута. В 2009 году по субсидированным билетам стали летать пассажиры из Благовещенска в Москву, билет стоил 6400 рублей, сегодня цена льготного билета осталась прежней на этом направлении. В перечень маршрутов воздушных перевозок в 2015 году вошел маршрут Южно-Сахалинск – Благовещенск. С прошлого года по специальному тарифу через аэропорт Благовещенск совершаются полеты по маршруту Хабаровск – Тында, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

На регулярной основе из аэропорта Благовещенск выполняются авиаперевозки в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Минтрансстрой области выступил с предложением включить в перечень субсидируемых маршрутов эти направления. Из этих городов по льготному билету пассажир может добраться до южных районов страны и в Санкт-Петербург. Повысится доступность проезда к месту проведения отпуска, получения высокотехнологической медицинской помощи, санаторно-курортного отдыха и лечения, а так же появится возможность у амурчан получать образование в европейской части страны.

«Мы ежегодно направляем запросы в Минвостокразвития России по внесению изменений в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов, включив вылеты из Благовещенска в Якутск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Вопрос увеличения субсидированных авиамаршрутов на 2018 год мы прорабатываем», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

На 2018 год запланирован еще один авиамаршрут Зея – Хабаровск. С 1 апреля в Амурской области начнутся авиаперевозки льготной категории граждан в летний период 2017 года в европейскую часть страны и в обратном направлении.

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#областная власть #транспорт #цены

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