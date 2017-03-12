Микроавтобус вспыхнул возле АЗС в Ивановском районе (видео)

В четверг вечером, 23 марта, в Ивановском районе возле одной из автозаправочных станций загорелся микроавтобус Toyota. С огнем удалось быстро справиться, однако машина выгорела полностью.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило 23 марта в 22:12. Пламя удалось локализовать в 22:18, а полностью ликвидировать – в 22:22.

В результате происшествия люди не пострадали, огонь не распространился на автозаправочную станцию. Однако сам микроавтобус оказался поврежден по всей площади.

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