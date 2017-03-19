В Благовещенске скончалась известный врач-пульмонолог

Фото: благовещенская клиническая больница

В пятницу, 24 марта, в Благовещенске ушла из жизни известный в городе врач-пульмонолог Тамара Ишутина. Ей был 71 год. Прощание с медработником состоится 27 марта.

Развитию амурского здравоохранения Тамара Семеновна посвятила более 50 лет жизни. Начинала трудовой путь медицинской сестрой. После окончания Благовещенского государственного медицинского института выбрала специальность «Терапия». С 1998 работала в Городской клинической больнице врачом-пульмонологом. С 2007 по 2011 годы возглавляла терапевтическое отделение.

«Тамара Семеновна была грамотным и квалифицированным специалистом, врачом высшей категории. В работе ее отличали чуткость, отзывчивость и душевность. Пользовалась несомненным авторитетом среди коллег и уважением пациентов. Ее жизненный путь и отношение к профессии были примером для молодых специалистов. До последних дней свои силы, знания и опыт она посвящала бескорыстному служению людям», – говорится в сообщении благовещенской клинической больницы.

Прощание с медработником пройдет в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы 27 марта с 12:30 до 13:30.

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#жизнь

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