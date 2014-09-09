Александр Эндерс вышел на работу в Белогорске

Отец Александра Эндерса, которого 23 марта оправдали присяжные заседатели, поделился с ИА «Амур.инфо» «семейной» информацией. По словам Виктора Эндерса, 24 марта Александр в Белогорске уже приступил к работе. И сегодня, и накануне, в день возвращения в Белогорск, дома было людно – родственники и друзья спешили увидеть амурчанина, которого освободили в зале суда.

«Семья встретила Александра просто отлично! Дочка узнала – ну а как же! Когда всё это началось, ей был год, сейчас уже 2,5 года, в садик ходит. Вот сейчас Александр поехал её забирать», – сообщил Виктор Эндерс.

Александр увиделся накануне и с мамой Веры Захаровой. Ранее, до происшествия с Верой, они жили в одном доме, но потом она переехала.

«А как же – обязательно увиделись. Они все приехали и встречали нас возле дома!» – сказал отец Александра.

«Нет, после той кормушки ему есть не хочется вообще», – ответил Виктор Эвальтович на вопрос о том, хотел ли Александр каких-либо домашних разносолов при приезде.

Сегодня Александр вышел на работу. «У нас же семейный бизнес, почему он должен дома сидеть? И в тот день (когда пропала Вера – Прим. ред.), он тоже работал, правда, только доказать не смогли, что он был на работе», – поделился Виктор Эвальтович. Известно, что семья занимается торговлей автозапчастями.

Друзья, близкие – все спешат к ним, чтобы встретиться с Александром. «Да если он, сидя в СИЗО, письма от друзей получал по 10-15 штук в неделю, о чём речь! Как бы они его не встретили? Мы из Благовещенска когда выехали, все уже звонили, и все встретили здесь в городе. До часу ночи просидели», – сказал Виктор Эндерс.

Смерть Веры Захаровой не была насильственной – так решила коллегия присяжных, вынося оправдательный вердикт. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александра Эндерса оправдали 23 марта. 13 апреля вердикт рассмотрят в Амурском областном суде и вынесут соответствующий приговор. После этого в течение 10 дней гособвинители направят апелляцию в Верховный суд.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали долго, и в апреле 2015 года близ села Васильевка были обнаружены личные вещи Веры и останки. В преступлении заподозрили некровного дядю Веры Александра Эндерса, который и стал обвиняемым в убийстве ребенка. Объём уголовного дела составил 110 томов. 1 сентября 2016 года уголовное дело передали в суд.

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#Белогорск #закон

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