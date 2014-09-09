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Сегодня, 17:41 9

Александр Эндерс вышел на работу в Белогорске

Александр Эндерс вышел на работу в Белогорске

Отец Александра Эндерса, которого 23 марта оправдали присяжные заседатели, поделился с ИА «Амур.инфо» «семейной» информацией. По словам Виктора Эндерса, 24 марта Александр в Белогорске уже приступил к работе. И сегодня, и накануне, в день возвращения в Белогорск, дома было людно – родственники и друзья спешили увидеть амурчанина, которого освободили в зале суда.

«Семья встретила Александра просто отлично! Дочка узнала – ну а как же! Когда всё это началось, ей был год, сейчас уже 2,5 года, в садик ходит. Вот сейчас Александр поехал её забирать», – сообщил Виктор Эндерс.

Александр увиделся накануне и с мамой Веры Захаровой. Ранее, до происшествия с Верой, они жили в одном доме, но потом она переехала.

«А как же – обязательно увиделись. Они все приехали и встречали нас возле дома!» – сказал отец Александра.

«Нет, после той кормушки ему есть не хочется вообще», – ответил Виктор Эвальтович на вопрос о том, хотел ли Александр каких-либо домашних разносолов при приезде.

Сегодня Александр вышел на работу. «У нас же семейный бизнес, почему он должен дома сидеть? И в тот день (когда пропала Вера – Прим. ред.), он тоже работал, правда, только доказать не смогли, что он был на работе», – поделился Виктор Эвальтович. Известно, что семья занимается торговлей автозапчастями.

Друзья, близкие – все спешат к ним, чтобы встретиться с Александром. «Да если он, сидя в СИЗО, письма от друзей получал по 10-15 штук в неделю, о чём речь! Как бы они его не встретили? Мы из Благовещенска когда выехали, все уже звонили, и все встретили здесь в городе. До часу ночи просидели», – сказал Виктор Эндерс.

Смерть Веры Захаровой не была насильственной – так решила коллегия присяжных, вынося оправдательный вердикт. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александра Эндерса оправдали 23 марта. 13 апреля вердикт рассмотрят в Амурском областном суде и вынесут соответствующий приговор. После этого в течение 10 дней гособвинители направят апелляцию в Верховный суд.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали долго, и в апреле 2015 года близ села Васильевка были обнаружены личные вещи Веры и останки. В преступлении заподозрили некровного дядю Веры Александра Эндерса, который и стал обвиняемым в убийстве ребенка. Объём уголовного дела составил 110 томов. 1 сентября 2016 года уголовное дело передали в суд.

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#Белогорск #закон

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • рон

    рон
    40 минут назад

    Смерть не была насильственной,это как?

  • Baska

    Baska
    36 минут назад

    Типо сама утонула, предварительно измазавшись в биологической жидкости дяди. Видимо так пресяжные решили

  • Одногруппник

    Одногруппник
    34 минуты назад

    АИ теперь каждый день Эндерса описывать будете, прям герой!!!

  • Graf1977

    Graf1977
    34 минуты назад

    шла со школы заблудилась и умерла от переохлаждения, наверное так

  • Джино

    Джино
    31 минута назад

    26 марта идем смотреть реакцию власти , ОН НАМ НЕ ДИМОН

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    30 минут назад

    А где новость "Александр Эндерс" сходил по-большому? Перевернулся ночью на другой бок? Снял носки перед сном? Не о чем писать?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    23 минуты назад

    Безмозглые следователи и подобные. Не смогли козла отпущения найти. Срамота

  • Бодрячок

    Бодрячок
    23 минуты назад

    Безмозглые следователи и подобные. Не смогли козла отпущения найти. Срамота

  • РАМ

    РАМ
    14 минут назад

    Бодрячок

    Безмозглые следователи и подобные. Не смогли козла отпущения найти. Срамота



    Хотите узнать как работает палиция? Время интересных историй начинается. Всем известно что такое отказной материал и установление срока давности? Срок давности относится к документам, его можно искусственно увеличить. Постановление об отказе в возбуждении УД с увеличенным сроком давности. Как это выглядит на деле:

    1. Идете к зданию палиции ОП № 2 Благовещенск, ул. Театральная, 226а

    2. Ищите второе-третье окно справа на втором этаже

    3. Смотрите внимательно на документы, которые развешены на окне

    Что они там делают? Ответ простой - искусственно состариваются. Имея на руках мыльницу с ультразумом можно прочитать персональные данные граждан.

    Кому интересно - сходите, увидите как работают ПО.

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