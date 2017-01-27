В Благовещенске хотят сделать самую массовую фотографию рыжих людей

Фото: travelask.ru

В выходные в Благовещенске пройдет акция с участием всех желающих рыжих жителей города. Фотопроект Ginger Power организовала инициативная группа. В субботу, 25 марта, для них будет организована фотосессия, а в воскресенье, 26 марта, – массовый флешмоб.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», участвовать в проекте могут люди любого возраста и пола. Участвовать в фотопроекте Ginger Power могут и люди с окрашенными в рыжий цвет волосами. Практически с каждым организаторы проекта собираются работать отдельно.

«Людей мы собрали за четыре дня, – рассказала одна из авторов идеи проекта Мария. – Проект начался в феврале, но сначала мы решали организационные вопросы. А потом начали искать рыжих людей и нашли сто желающих».

Именно с ними в субботу и будут работать фотографы. Шесть часов пришедших будут фотографировать по отдельности. А вот в воскресенье в 12 часов в сквере АОДНТ их соберут вместе для общего фото. На эту акцию организаторы зовут и всех желающих рыжеволосых людей, которые даже заранее не заявлялись для участия.

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#отдых

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