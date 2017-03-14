Приморские учёные создали капсулы долголетия

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Биотехнологи Дальневосточного федерального университета создали биологически активные добавки из водорослей с микроэлементом долголетия селеном. Биодобавку из морской капусты научные сотрудники назвали «Селенмар», сообщает ИА «Дейта».

Доцент департамента пищевых наук и технологий Надежда Струппуль рассказала о том, как полезен и необходим селен для организма.

«Селен очень неравномерно распространён на Земле, и в селенодефицитных странах, например, Китае, его необходимо специально добавлять в продукты питания. Для этого часто используют неорганический селен, который токсичен. Более полезным является органический селен, технологией синтеза которого и занимаются исследователи Школы биомедицины», – пояснила она.

На технологию специалисты получили патент, а на её основе была создана биологически активная добавка «Селенмар». Каждая капсула содержит один грамм морской капусты в порошкообразном виде с суточной нормой органического селена для человека.

«Селен – это ценный функциональный ингредиент, который повышает продолжительность жизни. Исследования в этом направлении – одни из самых перспективных в мире», – подчеркнула завкафедрой биотехнологии и функционального питания Татьяна Каленик.

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#Дальний Восток #здоровье #наука

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