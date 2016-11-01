На областном фестивале ГТО победу одержала команда Зеи

Фото: minsportamur.ru

В Амурской области завершился региональный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Победу в соревнованиях одержала сборная команда Зеи, причем с большим отрывом от конкурентов.

Программа фестиваля включала в себя семь соревновательных дисциплин: стрельба из пневматической винтовки; прыжки в длину с места толчком двумя ногами; наклон вперед на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины); плавание на 50 метров.

Представители Зеи стали победителями в пяти дисциплинах из семи. В двух – стрельбе и подтягивании на перекладине – лучшими стали коллективы Михайловского района и Благовещенска соответственно, сообщает пресс-служба минспорта Амурской области.

Пять первых мест распределились следующим образом:

1 место – Зея, 3 477 баллов;

2 место – Михайловский район, 2 730 баллов;

3 место – Белогорск, 2 622 балла;

4 место – Благовещенск, 2606 баллов;

5 место – Благовещенский район, 2378 баллов.

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