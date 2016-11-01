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Сегодня, 17:18 1

На областном фестивале ГТО победу одержала команда Зеи

На областном фестивале ГТО победу одержала команда Зеи
Фото: minsportamur.ru

В Амурской области завершился региональный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Победу в соревнованиях одержала сборная команда Зеи, причем с большим отрывом от конкурентов.

Программа фестиваля включала в себя семь соревновательных дисциплин: стрельба из пневматической винтовки; прыжки в длину с места толчком двумя ногами; наклон вперед на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины); плавание на 50 метров.

Представители Зеи стали победителями в пяти дисциплинах из семи. В двух – стрельбе и подтягивании на перекладине – лучшими стали коллективы Михайловского района и Благовещенска соответственно, сообщает пресс-служба минспорта Амурской области.

Пять первых мест распределились следующим образом:

1 место – Зея, 3 477 баллов;

2 место – Михайловский район, 2 730 баллов;

3 место – Белогорск, 2 622 балла;

4 место – Благовещенск, 2606 баллов;

5 место – Благовещенский район, 2378 баллов.

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#спорт

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 минуты назад

    Александр Козлов, когда уже в Зеи будут секции самбо, вольной борьбы?! Вы собираетесь развивать здоровое поколение!?

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