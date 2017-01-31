Пенсию благовещенки без ее ведома перевели в негосударственный пенсионный фонд

В амурское отделение Пенсионного фонда обратилась благовещенка, которая пожаловалась на то, что без ее ведома накопительная часть пенсии была переведена в один из негосударственных пенсионных фондов. По ее словам, никаких заявлений о переходе она не писала и договора с этим фондом не заключала.

Во всех таких случаях Пенсионный фонд рекомендует обращаться с жалобой в тот НПФ или на горячую линию Пенсионного фонда, куда ежедневно обращаются десятки человек, встревоженных поквартирными обходами различных «центров развития и реформирования».

24 марта такой звонок поступил от жительницы Благовещенска, которая сообщила о том, что в личном кабинете на портале Госуслуг она обнаружила информацию о переводе своей накопительной пенсии в один из негосударственных фондов. При этом заявление о переводе средств она не писала и договор с данным НПФ не заключала. Но вспомнила, что в прошлом году к ней действительно приходили молодые люди и предлагали показать личные документы – СНИЛС и паспорт, якобы для «проверки в собственной базе». Документы она представила, и как результат – совершен неправомерный перевод ее пенсионных накоплений в негосударственный фонд.

В Амурской области несколько лет разворачивается активная борьба между негосударственными пенсионными фондами за пенсионные накопления, которые имеются у граждан 1967 года рождения и моложе, не вышедших на пенсию. При этом до людей не доводится информация о возможных потерях при досрочном переводе, которые порой составляют несколько десятков тысяч рублей.

Связано это с тем, что законодательно утвержден 5-летний срок, по истечении которого средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику с учетом дохода от их инвестирования. Если же решение поменять страховщика принимается ранее указанного срока, часть инвестдохода будет потеряна. По итогам переходной кампании 2016 года 99,2 % одобренных заявлений принесут потери инвестиционного дохода пенсионных накоплений.

Отделение Пенсионного фонда по Амурской области информирует, что уже в марте появились первые данные о результатах рассмотрения заявлений, поданных в 2016 году, о переходе в ПФР, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. Если граждане считают, что их накопления переведены неправомерно, либо представители фондов не достаточно проинформировали о последствиях перевода и возможной потери доходности, у них есть право обратиться с претензией в тот НПФ, в который были переведены средства. Текст претензии составляется в свободной форме. НПФ обязан проинформировать, на основании чего он получил пенсионные накопления, а именно представить оригинал договора. Также за гражданами остается право обратиться в правоохранительные и надзорные органы.

Специалисты ПФР настоятельно рекомендуют не позволять фотографировать или переписывать данные паспорта и СНИЛС агентам без детальных объяснений их дальнейших действий, и не подписывать документы, суть которых неясна. Лучше попросить время для ознакомления с этими документами либо получить консультацию по телефонам горячей линии ПФР 8(4162) 202-390, а агенту предложить встретиться в следующий раз.

В 2017 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2012 году и данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом.

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