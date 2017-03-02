ВЦИОМ: 70 % россиян готовы пойти на выборы президента России в 2018 году

Фото: Политпазл

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, чтобы узнать, какая доля россиян готова прийти на президентские выборы в марте 2018 года. Намерение явиться на избирательные участки подтвердили 70 % опрошенных граждан, передаёт газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса.

Чуть более половины респондентов (52,5 %) заявили, что точно примут участие в грядущих выборах; 17,4 % – «скорее» примут; ещё 16,3 % признались, что пока не определились и примут окончательное решение уже ближе к выборам.

Свою уверенность в том, что не придут на выборы 2018 года, высказали около 7 % респондентов. Каждый третий из них заявил, что не видит в выборах смысла – мол, всё и так решено.

Выборы президента России должны состояться в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале прошлого года партия «Яблоко» приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о намерении выдвинуть свою кандидатуру выступил оппозиционер Алексей Навальный, осуждённый условно по делу о хищении у «Кировлеса». По мнению многих экспертов-юристов, данный приговор, скорее всего, не позволит Навальному баллотироваться.

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#выборы

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