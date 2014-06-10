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Ночной клуб в Благовещенске, где девушка разделась за деньги, закрывают

Ночной клуб в Благовещенске, где девушка разделась за деньги, закрывают
Фото: Вконтакте, Night Club National Bank

В Благовещенске приостанавливает работу одно из ночных увеселительных заведений на улице Ленина. Организаторы объявили о прощальной вечеринке в субботу, 25 марта. Мероприятие начнётся в 22 часа.

«Друзья! Всё когда-нибудь заканчивается, вот и нам приходится приостановить свою деятельность на неопределенный срок. Так давайте не будем грустить и отпразднуем эту ночь как в последний раз в жизни! Мы будем раздавать подарки, курить кальяны, танцевать под отличную музыку, делать селфи с друзьями и запоминать всё это на долгую память, ведь неизвестно, что нас ждёт впереди», – анонсировали организаторы вечеринки.

Как сообщили в руководстве клуба, находящемся в развлекательном центре 77 Avenue, закрытие планировалось и было назначено на апрель, но планы изменились, и решили всё оформить раньше. Никаких штрафов, которые могли бы привести к решению закрыть заведение, не было. Плюс закрытие не связано с недавним скандалом. «Это просто бизнес», – отметили в руководстве.

В этом ночном клубе догола разделась за деньги несовершеннолетняя. Информация об этом появилась в первых числах марта. В клубе в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Девушка полностью обнажилась и получила за это 15 тысяч рублей. Все действо было запечатлено на видео смартфона, а видеозапись выложили в соцсети и начали распространять в мессенджерах. В итоге информацией о раздевшейся девушке заинтересовались правоохранительные и следственные органы.

Просмотров всего: 2041

#происшествия

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Анонсировали "прощальную" вечеринку, чтобы увеличить количество посетителей... Так "Полтинник" раза 3-4 закрывали. Это все равно, что объявить распродажу в связи с закрытием. "Это выгодно для бизнеса" - говорил герой одного фильма.

  • full

    full
    54 минуты назад

    Никаких штрафов, которые могли бы привести к решению закрыть заведение, не было.

    Ждем с нетерпением.

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    41 минута назад

    Приходите и раздевайтесь за денюжку... Там Вам будут рады! Надо было объявить голую прощальную вечеринку.

  • Альби

    Альби
    40 минут назад



    курить кальяны, танцевать под отличную музыку, делать селфи с друзьями и запоминать всё это на долгую память



    Я вот думаю, а не собраться ли нам? (с)

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Краснодарский Дворник

    Приходите и раздевайтесь за денюжку... Там Вам будут рады! Надо было объявить голую прощальную вечеринку.



    В "Клюкву" сходи))).

  • Бодрячок

    Бодрячок
    24 минуты назад

    Где теперь вся быдлота будет собираться? Смайла посадят?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 минут назад

    Закрываются на неопределенный срок? развод какой то школьный..

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