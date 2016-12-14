В Благовещенске открылась фотовыставка о людях с ограниченными возможностями здоровья

В областном краеведческом музее открылась фотовыставка под названием «Дорогу осилит идущий». Она рассказывает о том, как живут люди с ограниченными возможностями. Автор выставки – фотограф Елена Бирюза – показала, какой полной и интересной жизнью могут жить люди, у которых есть ограничения по здоровью.

Все герои фотоснимков сфотографированы в моменты общения с друзьями, путешествий, игры на сцене, занятий спортом и выступлений на концертах.

«Мне захотелось сделать такую выставку, чтобы улучшить интеграцию инвалидов в общество, чтобы общество от них не шарахалось, чтобы их лучше принимали на работу, чтобы с ними больше общались. Потому что многие из них сидят, как затворники, дома и просто боятся выйти на улицу, чтобы в них не тыкали пальцем», – рассказала автор выставки «Дорогу осилит идущий» Елена Бирюза.

«Никто ни от чего не застрахован, каждый может оказаться на их месте. Люди об этом не думают и очень часто оценочно относятся к другим – с такой какой-то позицией превосходства и не совсем обоснованно. Поэтому здорово, что Лена привлекла нас, обратила внимание на эту сторону жизни и помогла нам задуматься», – поделилась партнер проекта Марина Воронова.

На открытие выставки пришли и сами герои фотографий. С кем-то из них Елена дружит, с кем-то познакомилась в процессе работы, тогда же нашла новых друзей и партнеров в создании своего проекта. Идею выставки поддержали коллеги из Амурского фотографического общества, помещение предоставил краеведческий музей. Экспозиция будет открыта до 18 апреля.

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#жизнь #здоровье

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