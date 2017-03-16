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Сегодня, 15:37 0

Кузбасский полицейский украл из вещдоков 100 тысяч рублей

Кузбасский полицейский украл из вещдоков 100 тысяч рублей
Фото: penzavzglyad.ru

В Новокузнецке Кемеровской области сотрудник полиции, чтобы поправить неважное материальное положение, присвоил себе 100 тысяч рублей. Украденные деньги являлись вещественным доказательством по делу о коммерческом подкупе – страж порядка сопровождал их как оперативный сотрудник, передаёт VSE42.Ru.

«Чтобы скрыть факт присвоения денежных средств, мужчина откопировал купюры и упаковал их надлежащим образом. Преступление было выявлено, когда следователь территориального Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела стала осматривать вещественные доказательства», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Материалы были переданы кузбасским специалистам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России, которые вскоре задержали подозреваемого.

Свою вину нечистый на руку полицейский отрицать не стал и сразу во всём признался. Суд признал мужчину виновным по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

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#криминал

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