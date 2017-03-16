Медиашкола Play готовится к выпускному

Первая в Приамурье медиашкола Play начала готовиться к выпускному. Более 40 ребят вышли на практику, это – завершающая стадия обучения. Слушатели курса «Я – радиоведущий» оттачивают мастерство в студии детского интернет-радио «Kids FM в Благовещенске». Ребята, обучающиеся по направлению «Я – ТВ репортер», готовятся к съемкам телевизионной программы.

Медиашкола была создана при Доме радио два года назад. Сейчас дети проходят обучение по трём направлениям: радиоведущий, ТВ-репортёр и фотомастерство. Обучение включало в себя лекции специалистов, экскурсии, мастер-классы, пробные эфиры, практику и занятия в театре драмы. Уроки и занятия проводили журналисты, редакторы СМИ, преподаватели АмГУ и БГПУ. Очень большое внимание будущие журналисты уделяли предметам по развитию речи: в программе школы – уроки по технике речи и риторике, основы журналистики, актерское мастерство и сценическая речь, психология общения, литературное редактирование текста, работа с профессиональной техникой.

Прошедший недавно фестиваль «Поколение NEXT» стал поводом проверить учебные навыки: уже второй год диджеи детского интернет-радио «Kids FM в Благовещенске» являются ведущими фестиваля. В этот раз право «рулить» со сцены получили Елизавета Кряжева (она обучается в медиашколе по направлению «Я – репортер ТВ») и Михаил Руденко (направление «Я – радиоведущий»). Ученики медиашколы работали на мероприятии и в качестве корреспондентов. Ребята снимали видео, брали интервью и фотографировали. Всё это они показали в эфире детской интернет-радиостанции «Kids FM в Благовещенске».

Сейчас ученики медиашколы проходят практику. «Мы с ребятами готовим полноценный телевизионный проект. Это будет развлекательно-познавательная программа, а для ребят – это своеобразная дипломная работа», – рассказала директор медиашколы Play Светлана Нещадина.

В планах медиашколы – открытие новых направлений и интересная летняя программа для школьников.

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