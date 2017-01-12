Одну из алтайских гор назвали в честь «Газпрома»

Фото: altai-photo.ru

Безымянная вершина в Республике Алтай получила название «Гора Газпром». Соответствующий сертификат глава региона Александр Бердников вручил председателю правления энергетической корпорации Алексею Миллеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Газпром».

«Александр Бердников передал Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершине Курайского хребта на территории республики имени “Гора Газпром”. Высота вершины – 3 341 метр», – отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным алтайских властей, в ближайшие четыре года корпорация планирует инвестировать в газификацию региона более 4 миллиардов рублей. На эти средства предполагается построить объекты газоснабжения и газификации протяжённостью 418,6 километров, перевести на газ 11 котельных, газифицировать 11 388 домовладений.

Также в течение 2017 года «Газпром» планирует приступить к строительству газопроводов к трём микрорайонам и селу Рыбалка Майминского района. На эти цели компания выделяет порядка четверти миллиарда рублей.

За последние десять лет на развитие газификации региона было направлено 5,2 миллиарда рублей. На эти средства построены 20 межпоселковых газопроводов протяжённостью 296 километров и три подводящих газопровода, начаты проектно-изыскательские работы по сооружению межпоселкового газопровода от газораспределительной станции села Нижняя Каянча Алтайского края до села Манжерок Республики Алтай и подводящих газопроводов к жилым микрорайонам города Горно-Алтайска.

Между «Газпромом» и правительством Республики Алтай подписано Соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Программа развития газоснабжения и газификации региона утверждена до 2021 года.

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