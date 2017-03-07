В Амурской области около девяти лет орудовала вооруженная банда

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Разбой, убийство, бандитизм, похищение человека – в этом и других преступлениях обвиняют амурчанина, который, по версии следствия, организовал вооруженную банду. Подельники неоднократно устраивали вооруженные нападения на ювелирные магазины. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Лидера вооруженной банды обвиняют в совершении 16 преступлений. Среди них: убийство, похищение человека, кража, разбой, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленное уничтожение имущества, бандитизм, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов и другие.

По версии следствия, житель Амурской области создал вооруженную преступную группу, к участию в которой он привлек троих близких и доверенных ему лиц из числа местных жителей. Банда действовала в Приамурье около девяти лет – на протяжении 2007–2015 годов. В частности, осуществляла вооруженные разбойные нападения на магазины. Также установлена причастность этих лиц и к неоднократным кражам ювелирных изделий.

Для совершения одного из преступлений они похитили автомобиль вместе с его владельцем. После использования транспортное средство сожгли. В ходе разбойного нападения на ювелирный салон лидер банды застрелил случайного посетителя, пытавшегося пресечь неправомерные действия членов банды.

В процессе следствия у злоумышленников обнаружили огнестрельное, боевое оружие, в том числе, автоматы Калашникова разных модификаций, пистолеты, гранаты, мины, тротиловые шашки, взрывчатые вещества. Кроме этого, у них были изъяты бронежилеты, шлемы, радиостанции, изготовленные ими средства индивидуальной защиты и конспирации. Ущерб, причиненный совместными преступными действиями участников банды, превысил 52 миллиона рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Амурский областной суд. Два других участника банды уже осуждены этим же судом за совершение данных преступлений к реальным срокам лишения свободы. Приговоры в законную силу не вступили. Судебное следствие в отношении трех иных соучастников преступлений продолжается, сообщает дальневосточное управление Генеральной прокуратуры РФ.

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