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Сегодня, 14:20 0

СМИ: Twitter планирует ввести платную подписку

СМИ: Twitter планирует ввести платную подписку
Фото: Gigaom

Администрация социальной сети Twitter собирается ввести платную подписку для популярных пользователей, а также брендов и СМИ. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Verge.

Предполагается, что такой шаг позволит значительно расширить функциональность. Сервис будет связан с Tweetdeck – приложением, позволяющим работать сразу с несколькими аккаунтами, и с множеством других функций.

О готовящемся нововведении сообщили сами пользователи. Им предлагалось пройти опрос с целью выяснить, какой интерфейс для них будет наиболее удобным. В пресс-службе компании подтвердили, что такое исследование действительно проводится.

По словам источника издания в компании, пока Twitter не приступил к непосредственной разработке сервиса. The Verge отмечает, что платная подписка может стать новым серьёзным источником средств для Twitter, рекламная выручка которого в последнее время сократилась.

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#интернет #экономика

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