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Сегодня, 14:41 1

Благовещенские группы дадут благотворительный концерт в «Островах»

Благовещенские группы дадут благотворительный концерт в «Островах»
Фото: goodfon.ru

В воскресенье, 26 марта, на сцене Grand Arena Ostrova в Благовещенске состоится благотворительный концерт в рамках проекта «Открытые сердца». Перед горожанами выступят такие местные группы, как «Блокада сердца», Honda Band, Two Days и Skavabanga.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» организаторы концерта, все средства, собранные с продажи билетов, пойдут на лечение двух амурчан – годовалого Артемия Дымова и 33-летнего отца двоих детей Евгения Кузнецова. У Артемия диагностировано органическое поражение центральной нервной системы, а Евгений страдает от опухоли височной области.

В общей сложности на лечение амурчан требуется 3,5 миллиона рублей.

Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе Grand Arena Ostrova вплоть до начала выступления, стоимость одного – 300 рублей.

Телефон для справок: 8-929-47-57-888.

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#концерты #музыка

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Комментарии
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  • Zhan

    Zhan
    3 часа назад

    Блокада сердца, ура. Иду

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