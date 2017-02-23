Концерт Стаса Михайлова, «Час Земли» и добрые дела: выходные в Благовещенске

Фото: gf3.ru

Благовещенцев и гостей города ждут насыщенные мероприятиями выходные. В субботу Благовещенск присоединится ко Всероссийскому митингу в защиту животных, а также состоится международная акция «Час Земли». В воскресенье в городе отметят День добрых дел. И в субботу, и в воскресенье амурчан ждет на своих концертах Стас Михайлов.

Суббота, 25 марта

В 9 часов в спортзале БГПУ пройдёт второй STEM фестиваль Make it, который стартовал сегодня в БГПУ. Он наверняка заинтересует любителей робототехники и электроники. Участники представят на нём свои изобретения, обсудят проблемы развития робототехники в области.

В 10 часов в зале функционального многоборья «Атлет» пройдёт открытое первенство Благовещенска по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин «Кубок Атлета». В мероприятии примут участие около 50 человек.

В 11 часов в Амурском областном театре кукол пройдёт спектакль «Поросёнок Чок». Билет стоит 250 рублей.

В субботу Благовещенск присоединится ко Всероссийскому митингу в защиту животных. Пикет пройдёт с 16:00 до 17:00 возле кинотеатра «Харбин».

В 18 часов в Амурской областной филармонии пройдёт концерт эстрадно-джазового оркестра «AmurJazzBand» и Ильи Лушникова «JazzPiano».

В 18 часов в областном театре драмы покажут комедию в двух действиях «Слишком женатый таксист».

В 18 часов в Городском доме культуры покажут спектакль «Адрес для писем тот же». Билеты стоят 250 рублей.

В 16 часов в торгово-развлекательном центре «Мега» пройдет бесплатная образовательная программа «День смеха» для детей до 8 лет.

С 20:30 по 21:30 в Благовещенске пройдёт международная акция «Час Земли». После отключения подсветки административных зданий на площади Ленина в 20:30 от площади Ленина стартует флешмоб «Велосветлячки». К участию приглашают всех желающих.

В 20:30 дружина охраны природы «Барс» БГПУ приглашает всех собраться в Амурской областной научной библиотеке. В программе: викторина, посвящённая Году особо охраняемых природных территорий, игры на экологическую тему, лотерея, победители которой получат призы с символикой «Часа земли», и театр теней, подготовленный студентами БГПУ.

Воскресенье, 26 марта

В 11 часов в театре кукол покажут спектакль «Бука». Билет стоит 250 рублей.

В 12 часов все рыжеволосые люди могут поучаствовать в необычном флешмобе в парке Дома офицеров.

На 30 площадках в городе отметят День добрых дел. С 14 до 16 часов в ТРЦ «Острова» возле Эйфелевой башни «Ровесники» соберут средства на лечение годовалого Артемия Дымова. Различные акции и мероприятия будут проходить на территории всего города: с 11:00 до 13:00 – на территории сквера в районе перекрестка Калинина-Октябрьская; с 13:00 до 15:00 на набережной в районе перекрестка Уралова и Калинина, на площади Победы, в районе ДК Профсоюзов, на улице Краснофлотской между Трудовой и Кузнечной, на территории парка Дружба (микрорайон), в районе Универмага, на территории сквера Воинов-интернационалистов, а также на площади имени Ленина, и на территории домов культуры сел Плодопитомник, Белогорье, Садовое, с 15:00 до 17:00 на территории сквера имени Мухина, с 16:00 до 18:00 на площади имени Ленина.

С 13:00 до 15:00 в районах общеобразовательных учреждений педагоги и обучающиеся будут раздавать листовки и флаеры о безопасности в сети интернет, на дорогах, водоемах, о бережном отношении к природе и т.д.

В Амурской областной детской библиотеке музей занимательных наук «ЭкспериментУМ» приглашает на научное шоу о звуках «Все о пищалке и дрожалке». Мероприятие будет в 13:00 и 14:30. Число мест ограничено. Справки и запись по телефону: 8-924-673-55-91.

В 11 часов там же литературная студия «Книгоград» приглашает дошкольников от 3 до 6 лет и их родителей на литературно-игровую программу «Сказки кота Васьки».

В 11 и 14 часов в ОКЦ пройдут концерты фольклорного ансамбля «Ладушки» с программой «Вовка в Тридевятом царстве». Цена билета – 350 рублей.

В 12 часов в Городском доме культуры пройдёт игровой бал «Вечер у Савиньяков» клуба ролевого и исторического моделирования «Дружина».

В 13 часов в ЦДШИ состоится показ спектакля детской театральной студии «Фантазёры» «Необыкновенные истории».

В 18 часов в областном театре драмы покажут «Пизанскую башню».

В 19:00 в Grand Arena Ostrova пройдёт благотворительный концерт «Открытые сердца» в поддержку Артемия Дымова и Евгения Кузнецова, которым необходимо дорогостоящее лечение. Справки по телефону 99-11-99. Билеты стоят 300-500 рублей.

В Общественно-культурном центре 25 и 26 марта в 18:00 пройдёт концерт Стаса Михайлова. Билеты на программу «Если завтра будет солнце» стоят от 2,5 до 5 тысяч рублей.

В выходные в Доме ремёсел будут проходить различные мастер-классы.

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#отдых

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