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Сегодня, 15:34 16

Благовещенская школьница нарисовала на руке символ группы смерти

Благовещенская школьница нарисовала на руке символ группы смерти
Фото: mykor.ru

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в Благовещенске учащаяся школы № 4 нарисовала на руке символ «f57», относящийся к так называемым группам смерти. О случившемся сообщили в полицию, и стражи порядка нанесли визит в учреждение. Впрочем, сама школьница теперь утверждает, что не знала о значении символа.

«Она увидела этот символ на руке своей подруги. Ей просто было нечего делать, и она перерисовала его себе. Ни в целях какой-то игры или выполнения задания. Она не знала, что это значит. Так она это объяснила, – рассказал знакомый с ситуацией источник. – Мальчик, с которым у нее не очень хорошие отношения, позвонил в полицию и сообщил об этом. Полиция приезжала».

Источник отметил, что директор школы № 4 и родители девочки не хотят, чтобы история получила огласку.

Директор школы № 4 Благовещенска Наталья Фурсова от комментариев отказалась. «Все интервью – по разрешению управления образования. Ничего не подтверждаю и не опровергаю», – сказала она ИА «Амур.инфо».

В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщало Амур.инфо, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Речь о школьниках с седьмого по девятые классы. Такую информацию озвучили в ходе круглого стола в амурском управлении Роскомнадзора 9 марта.

13 марта в Благовещенске провели молебен в защиту детей от групп смерти.

14 марта состоялось единое областное родительское собрание, посвященное борьбе с группами смерти. В нем приняли участие 70 амурских родителей.

Просмотров всего: 2414

#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Cinderella

    Cinderella
    2 часа назад

    сенсация

  • Irena_Dad

    Irena_Dad
    2 часа назад

    "Источник отметил, что директор школы № 4 и родители девочки не хотят, чтобы история получила огласку"

    однако поздно)) сейчас опять раздуют, и придется кого-то наказать

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    мы все умрем?

  • Cardan

    Cardan
    2 часа назад

    "Источник отметил, что директор школы № 4 и родители девочки не хотят, чтобы история получила огласку."

    Но почему то АмурИнфо как всегда суёт свой нос и оглашает абсолютно всё!

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    да она просто колесные диски рекламировала!

    NZ Wheels F-57 6x15/5x112 D57.1 ET47 SF

    3 375 руб.

  • Patison

    Patison
    2 часа назад

    у детей игры становятся все опаснее. маньяки которые все это начинают просто становятся все более продвинутые

  • Lorelei_

    Lorelei_
    2 часа назад

    Не знала она, ну. Нынешние детки порой знают такое, отчего краснеют или офигевают взрослые...

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Patison

    у детей игры становятся все опаснее. маньяки которые все это начинают просто становятся все более продвинутые



    а родители все более не адекватнее и истеричнее.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    Lorelei_

    Не знала она, ну. Нынешние детки порой знают такое, отчего краснеют или офигевают взрослые...



    а что, они должны библию читать и думать что Земля плоская?

  • Дуshка

    Дуshка
    1 час назад

    Прочитав эту новость, еще штук 50 школьников сделают такую же "татуху" - по приколу. Ведь все об этом только и говорят, а амуринфо разжигает

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад



    Мальчик, с которым у нее не очень хорошие отношения, позвонил в полицию и сообщил об этом.



    какой сообразительный малыш! Далеко пойдет! Ждем грамоты ему от полицаев!

  • Holmes

    Holmes
    1 час назад

    Будь в тренд!!!! Нарисуй F57 на руке. Выложи фото с хештегом #F57 и #мывсеумрем на свою страницу в ВК и ты станешь следующим героем АмурИнфо.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    25 минут назад

    Поколение имбицилов. Естественный отбор

  • Умывальник

    Умывальник
    13 минут назад

    Holmes

    Будь в тренд!!!! Нарисуй F57 на руке. Выложи фото с хештегом #F57 и #мывсеумрем на свою страницу в ВК и ты станешь следующим героем АмурИнфо.



    зря ты это написал! Могут принять это как экстримизм! Наше "любимое" государство может!

  • paravis

    paravis
    13 минут назад

    Дмитрий Дмитриевич

    мы все умрем?



    Не только лишь все. Мало кто может это делать :)

  • Умывальник

    Умывальник
    9 минут назад

    У нас борются с гомном а Амур-Инфо выкладывают это в средства массовой информации. Больше про это молчим меньше детей про это узнает. Порой складываются впечатления что амур-инфо поддерживает эту хрень!

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