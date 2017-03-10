Благовещенская школьница нарисовала на руке символ группы смерти

Фото: mykor.ru

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в Благовещенске учащаяся школы № 4 нарисовала на руке символ «f57», относящийся к так называемым группам смерти. О случившемся сообщили в полицию, и стражи порядка нанесли визит в учреждение. Впрочем, сама школьница теперь утверждает, что не знала о значении символа.

«Она увидела этот символ на руке своей подруги. Ей просто было нечего делать, и она перерисовала его себе. Ни в целях какой-то игры или выполнения задания. Она не знала, что это значит. Так она это объяснила, – рассказал знакомый с ситуацией источник. – Мальчик, с которым у нее не очень хорошие отношения, позвонил в полицию и сообщил об этом. Полиция приезжала».

Источник отметил, что директор школы № 4 и родители девочки не хотят, чтобы история получила огласку.

Директор школы № 4 Благовещенска Наталья Фурсова от комментариев отказалась. «Все интервью – по разрешению управления образования. Ничего не подтверждаю и не опровергаю», – сказала она ИА «Амур.инфо».

В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщало Амур.инфо, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Речь о школьниках с седьмого по девятые классы. Такую информацию озвучили в ходе круглого стола в амурском управлении Роскомнадзора 9 марта.

13 марта в Благовещенске провели молебен в защиту детей от групп смерти.

14 марта состоялось единое областное родительское собрание, посвященное борьбе с группами смерти. В нем приняли участие 70 амурских родителей.

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