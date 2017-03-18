Баскетболисты БГПУ вошли в 16 сильнейших команд российской Лиги Белова

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Мужская команда Благовещенского педуниверситета по баскетболу успешно прошла дальневосточные этапы всероссийских соревнований – Лиги Белова. Амурская команда прошла в 1/16 турнира. Женская команда БГПУ смогла пройти 1/64 финала, но на следующем этапе уступила соперницам из Владивостока.

В турнире Лиги Белова–2017 играют 115 мужских и 76 женских баскетбольных команд со всей России. Часть команд – 47 мужских и 59 женских – попали в основную сетку Лиги Белова напрямую. Остальным приходится состязаться за оставшиеся путевки во всероссийский плей-офф, сообщает министерство спорта Амурской области.

Обе команды БГПУ – мужская и женская – попали в основную сетку турнира. Соревнования прошли 20–21 марта. В первый день по четыре команды играли 1/32 финала в парах. Мужской команде БГПУ достались соперники из Биробиджана – команда ПГУ. Амурчане уверенно обыграли их со счетом 70:41. Пройти этап смогли и девушки. Им достались хозяева турнира – команда ДВГАФК из Хабаровска. Но баскетболистки из педуниверситета вышли вперед с отрывом в одно очко – 69–68. На следующем этапе амурчанок не пропустила приморская команда ДВФУ.

А вот мужская команда БГПУ столь же уверенно обыграла хабаровскую команду ХГАЭиП – 96–66 и вышла в 1/16 финала Лиги Белова, где уже будет встречаться с командами из других регионов.

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