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Сегодня, 14:07 0

На Нижне-Бурейской ГЭС в выходные начнут наполнять водохранилище

В полдень 26 марта специалисты начнут наполнять водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС. В соответствии с программой наполнения отметки 128 м БС (по Балтийской системе) планируется достичь 7 апреля. Интенсивность подъёма уровня до этой отметки составит от 1 до 2 метров в сутки.

На начальном этапе наполнения водохранилища расход в нижний бьеф будет ограничен минимальным санитарным пропуском (250-550) плюс-минус 100 кубометров в секунду, с постепенным увеличением до естественного состояния русла.

В период изменения режимов сброса кромка ледостава в нижнем течении реки Буреи будет неустойчива. Чтобы предупредить гибель людей на льду и воде, исходя из анализа сложившейся обстановки, жителям поселений рекомендуют воздержаться от выхода на лёд ниже по течению и на вновь созданное водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС, организовать проведение профилактических мероприятий с детьми по вопросам запрета выхода на лёд, сообщает отдел ГО и ЧС Бурейского района.

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#энергетика

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