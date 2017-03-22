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Немного мокрого снега: прогноз погоды в Амурской области на 25 марта

Немного мокрого снега: прогноз погоды в Амурской области на 25 марта
Фото: instagram

В Амурской области 25 марта, в субботу, ночью ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые осадки в виде мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду. Температура составит 3…8 градусов тепла, местами по северу термометры покажут около нуля.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…6 градусов, днем плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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