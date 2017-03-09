Амурские студенты и спасатели искали «пострадавших» в лесу (фото)

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В четверг, 23 марта, в районе поселка Моховая Падь прошла тренировка по поиску пострадавших в лесистой местности. В ней приняли участие члены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ и студенты-волонтеры БГПУ.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, для тренировки выбрали территорию турбазы «Динамо». По легенде, дети-туристы вместе со взрослым руководителем путешествовала пешком по одному из туристических маршрутов. Группа остановилась на ночлег, однако в лагере произошёл пожар, пострадали дети. Один из юных туристов смог по телефону позвать на помощь. Роли пострадавших сыграли ученики благовещенской школы № 15.

Условия тренировки были максимально приближены к реальным. Так, точное местонахождение «пострадавших» участникам тренировки не было известно. Знали они лишь примерные ориентиры. Разделившись на группы, спасатели и волонтёры отправились на прочёсывание местности. Лагерь «пострадавших» нашёлся примерно в двух километрах от места старта. Всем, кто «получил травмы», была оказана первая доврачебная помощь. Способные передвигаться самостоятельно отправились к месту сбора пешком. Двоих «потерпевших» несли на носилках и на плащ-палатке.

Уже возле самого места сбора с волонтёрами провели учебное занятие по альпинистской подготовке. Спасатели показали ребятам, как правильно переносить носилки с пострадавшим через препятствия с помощью альпинистского снаряжения.

Вся спасательная операция заняла чуть больше часа. Начальник поисково-спасательного отряда Борис Чугунов оценил ее результаты положительно.

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