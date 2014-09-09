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Прокуратура собирается подать апелляцию по делу Эндерса в Верховный суд

Прокуратура собирается подать апелляцию по делу Эндерса в Верховный суд

Смерть Веры Захаровой не была насильственной – так решила коллегия присяжных, вынося оправдательный вердикт. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александра Эндерса оправдали 23 марта. 13 апреля вердикт рассмотрят в Амурском областном суде и вынесут соответствующий приговор. После этого в течение 10 дней гособвинители направят апелляцию в Верховный суд.

Прокуроры будут обжаловать судебный процесс и снова изучат протокол судебного заседания и стадию формирования коллегии присяжных. 23 марта прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Амурской области Максим Коваль, представлявший гособвинение, дал интервью.

«Позиция гособвинения осталась неизменной. Как вы знаете, вчера вердиктом присяжных заседателей не было установлено событий преступлений, в которых обвинялся Эндерс. На основании этого он и был оправдан. В дальнейшем обсуждение последствий вердикта присяжных как следующая фаза назначено на 13 апреля. По получении итогового решения суда нами будет решён вопрос о его обжаловании.

Наша позиция по делу (и по моему внутреннему убеждению) заключается в том, что Эндерс и причастен, и виновен в тех преступлениях, которые ему инкриминировались. Поэтому мы будем обжаловать приговор путём внесения апелляции в судебную коллегию Верховного суда», – сказал Максим Коваль.

На вопрос журналиста, много ли времени это займёт и каковы шансы обжаловать, прокурор уголовно-судебного отдела ответил: «Мы прекрасно понимаем, что поскольку дело рассматривалось судом присяжных заседателей, то в данной ситуации мы можем обжаловать только по нарушениям, допущенным либо присяжными заседателями, либо если были какие-то существенные нарушения, которые повлияли на вынесение вердикта. По другим основаниям мы, к сожалению, обжаловать это решение не можем.

Как мы понимаем, и позицию потерпевшего вы все прекрасно знаете, в обжаловании заинтересована только сторона государственного обвинения.

Апелляция будет направлена сторонам для ознакомления, в дальнейшем дело направят в Верховный суд, в течение месяца оно будет назначено на рассмотрение. Думаю, не раньше лета дело будет рассматриваться. Но, когда точку поставят, сказать нельзя.

Если Верховный суд примет нашу позицию и посчитает, что данный вердикт был вынесен безосновательно, были серьёзные нарушения, данное уголовное дело будет возвращено в суд в ином составе со стадией формирования коллегии присяжных заседателей. Как говорится в поговорке – эта песня хороша, начинай сначала. То есть будет заново формироваться коллегия присяжных. Александр Эндерс опять сядет на скамью подсудимых. В дальнейшем всё то судебное следствие, которое было полгода у нас, будет заново. Соответственно, с допросом свидетелей, всех экспертов и предоставлением сторонами доказательств», – сообщил прокурор.

«Сказать, что повлияло на присяжных заседателей, к сожалению, мы не можем, потому что у нас есть тайна совещательной комнаты заседателей. И что они обсуждали в комнате, не знаем. Если мы бы знали, мы бы на эти сведения потом опирались, если бы было новое рассмотрение дела. Возможно, те доказательства, которые мы предоставляли, они были, по мнению присяжных, не вполне достаточны. Может быть, их смутило то обстоятельство, что были обнаружены лишь несколько костей и череп. То есть причину смерти мы делали только на основании чистосердечного признания Эндерса, которое у нас имелось. Остальные доказательства преступления не очевидны, прямых свидетелей нет, поэтому здесь уже каждая сторона представляет, что и как было», – сообщил прокурор.

Пока будет идти новое судебное следствие, Александр Эндерс останется на свободе.

Суд решит и судьбу вещей, а также останков Веры Захаровой. Их могут вернуть родственникам только после окончания всех судебных процессов.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта Александр Эндерс был оправдан присяжными. Его признали невиновным по всем трем эпизодам. Из-под стражи Эндерса освободили в зале суда.

Гособвинение намерено обжаловать оправдательный приговор. На это есть 10 дней. Если после обжалования вина Эндерса не будет установлена, следствие по делу об убийстве Веры Захаровой возобновят.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали долго, и в апреле 2015 года близ села Васильевка были обнаружены личные вещи Веры и останки. В преступлении заподозрили некровного дядю Веры Александра Эндерса, который и стал обвиняемым в убийстве ребенка. Объём уголовного дела составил 110 томов. 1 сентября 2016 года уголовное дело передали в суд.

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#Белогорск #закон #суды

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Комментарии
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  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    Попал в 1% освобожденных в зале суда в РФ редкий случай

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    однозначно нужно обжаловать, хотя возиться с этим по сути дальше никому не интересно. остается надеяться только на неравнодушность задействованных в этом людей

  • Bon

    Bon
    2 часа назад

    Менты с самого начала тупо облажались.

    Факт

    Думали все нахрапом решается

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...мне вот интересно- при каких обстоятельствах он чистосердечно признался?

  • Бублик

    Бублик
    2 часа назад

    А что им остается делать,так обоср....За что только деньжища получают?!

  • Бубленция

    Бубленция
    1 час назад

    Да, ошибка следствия с самого начала... А дело скользкое и по таким делам присяжные очень часто выносят оправдательные вердикты. Основное доказательство - признание, от которых они ВСЕГДА отказываются, когда в дело вступает адвокат. Остальное - косвенно. Жаль. Надеюсь, обжалование доведет дело до справедливого финала.

  • А285МТ

    А285МТ
    1 час назад

    Как такое возможно то? Нашли его спер..у на остатках одежды ребёнка и всё ровно не виновен? Откуда она взялась тогда? Что за бред. Это Россия, невиновные сидят, а преступники на свободе.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А285МТ

    Как такое возможно то? Нашли его спер..у на остатках одежды ребёнка и всё ровно не виновен? Откуда она взялась тогда? Что за бред. Это Россия, невиновные сидят, а преступники на свободе.



    Нашли "следы биологической жидкости". Не факт, что спермы.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Правоохранительные органы дескредетировали себя поэтому никто не верит признательны показаниям полученным следствием. Потому как когда зажмут "соски в тиски" сложно не признаться в чем нибудь.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    56 минут назад

    А что под Вашим пониманием след биологической жидкости?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    55 минут назад

    если бы он был однозначно невиновен, то присяжные бы в полном составе его оправдали, а так разделились почти напополам. К сожалению в пользу этого ублюдка

  • ВиталийН

    ВиталийН
    52 минуты назад

    Герберт Маллин, убивший по версии следователей 13 человек (как пишут), всякий раз, как ему задавали вопрос следователи, просто говорил в ответ «Соблюдайте тишину!».

  • Одногруппник

    Одногруппник
    45 минут назад

    12 людишек решили, что смерть не криминальная, что за бред, зачем нужны эти суды присяжные не работает это институт в России!!!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    44 минуты назад

    12 присяжных решили, что человек невиновен. Всё. У обвинения было 3+ месяца для того, чтобы доказать вину этого человека присяжным. Не шмогли = человек невиновен.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    30 минут назад

    Одногруппник- Зачем нужны эти суды присяжные не работает это институт в России!!! В России большая часть законов только на бумаги, они реально не работают, только отчеты по ним строчат различные структуры, так еще в эти законы постоянно вносятся изменения. Гос.дура работает как и вся страна на отчетность, для количества.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    29 минут назад

    А почему никто не сказал, что судебная система наконец то стала нормально работать и невиновных не садят на 8 лет? Радоваться же нужно.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    27 минут назад

    а все почему? потому что ДЕРЬМОВО отработала прокуратура. не стали больше искать никого, стали валить на этого. а этот хитрым оказался, и адвокат свое дело знает.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    23 минуты назад

    Не "хитрым оказался", а суд с присяжными разобрались и оправдали человека, что пытались выставить козлом отпущения.

  • РАМ

    РАМ
    21 минута назад

    Мужик может быть не виноват, а может быть девочку бездомная собака убила?

  • Одногруппник

    Одногруппник
    16 минут назад

    Весь

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 минуты назад

    Весь вопрос в том, что вину должен устанавливать суд, но никак баба Маня избранная в коллегию присяжных случайным тыком, которая видела ход процесса только у телевизора на канале НТВ в программе " Суд идёт "

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