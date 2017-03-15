На Камчатке группа подростков забила насмерть бездомного мужчину

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Камчатскими следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства бездомного мужчины группой подростков. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило следственное управление СК РФ по региону, передаёт РИА Новости.

По данным краевого УМВД, трагедия случилась накануне вечером в Петропавловске-Камчатском возле торгового центра, расположенного на бульваре Рыбацкой славы. Группа агрессивно настроенных подростков набросилась на бездомного мужчину и принялась его жестоко избивать. Один из очевидцев преступления вызвал полицию и скорую помощь. К моменту приезда стражей порядка и медиков пострадавший скончался, прибывшие врачи констатировали его смерть.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным правоохранителей бездомного избивала группа подростков из 5-10 человек в возрасте 14-18 лет. В числе прочих увечий, нанесённых злоумышленниками, потерпевший 1971 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

По предварительным данным, причиной конфликта явилась ссора, произошедшая накануне между мужчиной и одним из подростков.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося, уточняют личности и возраст всех участников жестокого нападения. Назначены судебные экспертизы.

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