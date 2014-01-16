Главой Тындинского района в третий раз избрали Тамару Лысакову

Фото: atr.tynda.ru

В четверг, 23 марта, в администрации Тындинского района прошло очередное заседание районного Совета народных депутатов. Основным вопросом повестки стало избрание главы Тындинского района. Эта должность третий раз подряд досталась Тамаре Лысаковой.

Как сообщает пресс-служба администрации Тындинского района, на должность главы претендовали двое – Тамара Александровна и начальник управления образования районной администрации Валерий Плотников. В результате открытого голосования 30 депутатов поддержали кандидатуру Тамары Лысаковой, один – Валерия Плотникова.

После заседания состоялась церемония вступления в должность главы Тындинского района. Тамара Лысакова зачитала текст присяги, утвержденный районным Уставом.

«В планах – работать, чтобы населению жилось хорошо, вот все мои задачи. Основа есть, коллектив работает. Будем продолжать в том же направлении», – прокомментировала ИА «Амур.инфо» Тамара Лысакова.

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