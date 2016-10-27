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Минюст приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории РФ

Минюст приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории РФ
Фото: К Истине

Деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» приостановлена на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт Минюста России.

«Религиозная организация “Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России” распоряжением Министерства юстиции РФ от 15.03.2017 № 320-р “О приостановлении деятельности религиозной организации” добавлена в список общественных и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», – говорится на сайте ведомства.

Ранее Минюст РФ подал в Верховный суд иск о запрете в России вышеуказанной религиозной организации после выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства.

В пресс-службе Верховного суда информагентству рассказали, что рассмотрение административного иска Минюста о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, запрете её деятельности и ликвидации назначено на 5 апреля.

«Свидетели Иеговы» уже не раз попадали в поле внимания надзорных органов во всех регионах страны, в ряде субъектов РФ деятельность этой организации запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.

За распространение экстремистских к административной ответственности материалов неоднократно привлекались местные отделения организации в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике.

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#закон #религия

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Комментарии
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  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    если примут - получат 175000 официальных (по закону) экстремистов

  • Лесная

    Лесная
    8 минут назад

    А что,другие религиозные организации "Мягкие и пушистые",ну,типа "Новое Поколение", и др.Их еще наш 5 канал вроде рекламирует...Предвосхищу Ваши комменты типа "сама такая",нет,господа"я не из их числа...,просто интересно читать всякие измышления надуманные."Пропагандируют экстремизм" - людей не смешите..

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