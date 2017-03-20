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Авария в Благовещенске унесла жизнь женщины

Авария в Благовещенске унесла жизнь женщины
Фото: ИА "Сканер"

Около 10 часов 24 марта в Благовещенске произошла авария с погибшей и пострадавшими. На перекрёстке улиц Конной и Кузнечной на большой скорости столкнулись два легковых автомобиля, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Тойота Марк II двигалась по улице Кузнечной со стороны Горького. Toyota Succeed ехала по Конной со стороны Театральной. По словам очевидцев, машины, летя на большой скорости, столкнулись на перекрёстке. Succeed ещё и отлетела в дерево.

По словам свидетелей аварии, по неподтверждённой пока информации, Succeed двигался через перекрёсток на красный свет.

В на месте ДТП скончалась женщина-водитель Toyota Succeed. Водитель и пассажир второй иномарки получили травмы. На месте работают оперативные службы.

Просмотров всего: 6140

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • ikenny

    ikenny
    3 часа назад

    марк был хороший

  • рон

    рон
    3 часа назад

    Амур инфо, может быть по Конной со стороны Театральной

  • ФигЕгоЗнает

    ФигЕгоЗнает
    3 часа назад

    по Кузнечной со стороны Театральной. ЭТО КАК ?

  • Bon

    Bon
    3 часа назад

    ФигЕгоЗнает

    по Кузнечной со стороны Театральной. ЭТО КАК ?



    Просто жизнь это такая сложная штука,

    порой сильно запутанная.

  • Bon

    Bon
    3 часа назад

    Бывает, че

    Едешь себе по Кузнечной такой, а тут хопа

    всчтречный транспорт по Театральной

    Всяко бывает....

  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    2 часа назад

    на месте....на месте...в на.... Отредактируйте статью, пожалуйста!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Какая то проклятая марка Succeed - уже 3-х человек забрала в ад за пару дней.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Клаус ХайдаКакая то проклятая марка Succeed - уже 3-х человек забрала в ад за пару дней.


    А сколько забрали маркообразны? Жутко представить.

  • Денис-22505

    Денис-22505
    2 часа назад

    тойота суицид

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    соболезную. Страшное дело

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Видимо дело уже и не в перекрестке, а просто проскакун на красный и рвач на желтый

  • Марджори89

    Марджори89
    1 час назад

    Два,страшное дело,когда такие водЯтелы вокруг,и причем здесь Марко авто непонятно...Как всегда виновата погода,дороги,машины,а человек не виноват!Правила дорожного движения,не для них видимо писанины,превышение скорости пожалуйста,выезд на красный свет пожалуйста,разговоры по телефону пожалуйста и вот конечный результат, лимит на кредитке исчерпан!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    сколько раз уже замечаю мчащихся на красный. Прям через день. Жаль регистратора нет, а то бы завалил АИ видосиками)

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