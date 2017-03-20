Авария в Благовещенске унесла жизнь женщины

Фото: ИА "Сканер"

Около 10 часов 24 марта в Благовещенске произошла авария с погибшей и пострадавшими. На перекрёстке улиц Конной и Кузнечной на большой скорости столкнулись два легковых автомобиля, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Тойота Марк II двигалась по улице Кузнечной со стороны Горького. Toyota Succeed ехала по Конной со стороны Театральной. По словам очевидцев, машины, летя на большой скорости, столкнулись на перекрёстке. Succeed ещё и отлетела в дерево.

По словам свидетелей аварии, по неподтверждённой пока информации, Succeed двигался через перекрёсток на красный свет.

В на месте ДТП скончалась женщина-водитель Toyota Succeed. Водитель и пассажир второй иномарки получили травмы. На месте работают оперативные службы.

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#ДТП #происшествия

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