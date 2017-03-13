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Сегодня, 10:49 2

Прокуратура проверит сковородинских коммунальщиков и мэрию

На следующей неделе в Сковородине пройдет прокурорская проверка. Проведут её после многочисленных жалоб горожан губернатору Амурской области. Порядка 20 человек на встрече с главой региона рассказали о том, что в их домах уже отключили отопление. По словам жителей, в десяти многоквартирных домах Сковородина батареи в течение двух недель остаются холодными, а в некоторых домах и в зимние месяцы не превышала пяти градусов тепла.

«Мэр города, а вы почему об этом молчите? Вы что, не знаете, что у вас происходит. Неужели не знаете ситуацию?» – обратился Александр Козлов.

«Ни одной жалобы из этих домов в администрацию не поступало, – ответила мэр города Татьяна Безуглова. – Я сейчас очень удивлена».

«Не удивляйтесь тогда тому, что у вас будет работать замминистра ЖКХ и жилищная инспекция. Они должны были со мной уезжать в Магдагачи, но теперь я их оставляю здесь, чтобы они разобрались, что здесь происходит. Я сейчас и областному прокурору позвоню, чтобы тоже поинтересовался вашей ситуацией», – сказал Александр Козлов.

В итоге в Сковородине пройдет прокурорская проверка. Она намечена на следующую неделю. Свои отчёты губернатору предоставят и заместитель министра ЖКХ, и жилищная инспекция. 24 марта в 10 утра они ещё раз встретятся с жителями, которые пожаловались на отсутствие отопления, и проедут по указанным домам. Общие итоги проверок станут известны к концу следующей недели, сообщает областное правительство.

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#ЖКХ #областная власть #Сковородино

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Эту Сковородину надо со всех сторон по полной проверять, начиная с администрации.

  • Ежык

    Ежык
    1 час назад

    Как бульдозер по северу области прошелся...бодрячком!!!

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