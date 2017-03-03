Амурские полицейские практиковались на современном оборудовании в оказании первой помощи (фото)

В Амурском медицинском колледже для инспекторов ГИБДД провели специальное занятие. Полицейские на современном оборудовании практиковались в оказании первой медицинской помощи. Такие навыки могут пригодиться, если на место ДТП инспекторы прибудут раньше скорой помощи.

Более 10 фантомов, модель машины скорой в натуральную величину с оборудованием для оказания первой помощи ежедневно используются для обучения студентов медколледжа. Амурские полицейские с профессиональным медицинским оборудованием познакомились впервые. Необычное занятие для них организовали по инициативе общественного совета при УВД. Сегодня, отмечают специалисты, без таких навыков никуда. Нередко на место аварии экипаж ГИБДД приезжает до прибытия скорой помощи, а вернуть к жизни человека после остановки дыхания нужно успеть за 6 минут.

«Есть у нас фантом, где можно отследить на компьютере правильность выполнения манипуляций, можно увидеть на компьютере, как работает зрачок, как работают легкие, правильно или неправильно делается вдох, правильно или неправильно делается нажатие на грудную клетку для проведения закрытого массажа сердца», – говорит заместитель директора по постдипломной подготовке Амурского медицинского колледжа Наталья Зозулина.

«На мой взгляд, и, в принципе, во всей Европе, в западных странах оказание первой медицинской помощи – это сродни тому, как каждый гражданин должен понимать, как он зубы утром чистит. Это обязанность каждого человека – уметь оказать правильно помощь. От этого зависит жизнь другого человека», – отметил заместитель начальника медико-санитарной части УМВД России по Амурской области Дмитрий Смолин.

Сами инспекторы говорят, что с теорией оказания первой помощи встречаются не в первый раз. А поскольку ситуации, когда необходимо реанимировать пострадавшего на месте ДТП, все же возникают крайне редко, практическое занятие было полезным. Хотя сложнее всего – не техническая сторона медицинских манипуляций, а психологическая составляющая.

В планах у руководства ГИБДД – обучить еще несколько групп своих сотрудников в симуляционном центре, который продолжает разрастаться. Сейчас в нем работает уже 14 специализированных кабинетов, среди которых родильный зал, приемный покой, кабинеты хирурга и стоматолога, процедурный кабинет и даже аптека. В этом году здесь также открылась лаборатория для биохимических и клинических исследований. На очереди - лаборатория микробиологии. Кроме инспекторов ГИБДД, обучение на базе медколледжа проходят сотрудники МЧС.

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