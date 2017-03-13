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Сегодня, 10:31 0

Госдума хочет повысить призывной возраст до 30 лет

Госдума хочет повысить призывной возраст до 30 лет
Фото: Новости Брянска

В комитете Госдумы по обороне рассматривается вопрос увеличения предельного возраста для призыва в армию до 30 лет. Об этом сообщил председатель комитета, единоросс Владимир Шаманов, передаёт ИА Regnum.

Шаманов рассказал журналистам, что члены думского комитета отметили большую работу, проделанную силовыми структурами для наведения порядка в сфере призыва на военную службу. Вместе с тем было отмечено большое число уклонистов. Это заставило задуматься о необходимости дополнительной проработки вопроса юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.

Также в ходе обсуждения насущного вопроса поступило предложение изменить возрастные рамки прохождения срочной службы, повысив предельный возраст на три года – с 27 до 30 лет.

По мнению парламентариев, такое возрастное повышение снизит заинтересованность призывников от уклонения от службы.

Для дальнейшей работы по данному вопросу в рамках комитета Госдумы РФ по обороне будет создана рабочая группа.

В настоящее время, согласно статье 22 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учёте или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе.

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#военные #закон #российская власть

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