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Первый канал не одобрил идею дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

Первый канал не одобрил идею дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
Фото: life.ru

Первый канал счёл «странной» идею Европейского вещательного союза (ЕВС) транслировать выступление российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой из Москвы. Об этом говорится в заявлении Первого канала, передаёт ТАСС.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия российской певицы и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия», – указано в заявлении.

В документе также отмечается, что Первый канал действовал в полном соответствии с правилами музыкального конкурса и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован ЕВС. На телеканале отмечают, что претензий к Самойловой со стороны вещательного союза нет, и по правилам «Евровидения» страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». «Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», – подчёркивается в заявлении Первого канала.

Авторы документа настаивают на том, что ЕВС «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Как сообщало Амур.инфо, ранее стало известно о том, что служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года. Как пояснили в СБУ, причиной явилось то, что российская исполнительница нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму. Согласно документу, иностранные граждане должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

«Евровидение-2017» пройдёт в Киеве. Полуфиналы назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале. Юлия Самойлова готовилась выступить с песней о любви Flame Is Burning.

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#конкурсы #музыка #политика #Украина

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