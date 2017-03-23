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Потомок архитектора Шеффера поделился с краеведами уникальными снимками Благовещенска

Потомок архитектора Шеффера поделился с краеведами уникальными снимками Благовещенска

С местными краеведами связался потомок известного благовещенского архитектора Эдуарда Шеффера. На рубеже 19-20 века Эдуард Иванович спроектировал здания БГПУ, краеведческого музея и другие исторические здания, которые украшают центральные улицы столицы Амурской области. Знакомство с правнуком архитектора позволило краеведам получить уникальные исторические документы. Возможно, им удастся сделать открытия в изучении истории города.

Архитектурному наследию Благовещенск отчасти обязан военному инженеру Благовещенского гарнизона, архитектору Эдуарду Ивановичу Шефферу. Генерал-майор в отставке спроектировал в том числе здание БГПУ, в прошлом мужской гимназии.

До недавнего времени о личности архитектора известно было не так много. Но буквально две недели назад объявился его потомок, который помогает краеведам заново открыть прошлое города.

Правнук архитектора Леонид Шеффер связался с сотрудниками областного краеведческого музея. Это, говорят специалисты, подарок судьбы. Мужчина поделился с ними уникальными фотографиями семьи архитектора. Например, этот снимок был сделан в Благовещенске больше сотни лет назад, в 1915 году.

На нём запечатлены жена Шеффера, сын Георгий и дочь Ольга, бабушка Леонида, но это не все находки из семейного альбома.

«Во-первых это сама семья Шеффера: Эдуард Иванович и его жена, кстати, участница встречи цесаревича Николая здесь в Благовещенске. Его дети, семейные фотографии. Фотографии, где семья сидит на пристани на Амуре. Фотографии амурского парохода, фотография наводнения в Благовещенске, фотография одного из сыновей Шеффера с чётким оттиском Благовещенской мужской гимназии», – делится заместитель директора Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.

О таких фотокарточках сотрудники музея могли только мечтать. Все находки они покажут в мае на выставке «Чердак. Истории» в музее. Но особенно любопытным краеведам показался снимок начала 20 века, на котором изображен Сибирский торговый банк – ныне здесь располагается отделение Центробанка. Учёные гадают, почему в семейном архиве столько лет хранилось изображение этого здания.

Фотокарточки, которые прислал потомок архитектора, вероятно, прольют свет на загадки амурской истории, например, кто спроектировал здание Центробанка. Теперь историки склоняются к тому, что это всё-таки работа Шеффера. Правда, это предстоит доказать.

Точно известно, что Эдуард Шеффер спроектировал здание краеведческого музея. Сто лет назад здесь располагался универсальный магазин торгового дома «Кунст и Альберс».

Детище архитектора и проект школы № 4, построенной в 1894 году. Изначально там была женская гимназия. Недавно здание реставрировали, придав ему первоначальный вид.

Здание почтово-телеграфной конторы тоже спроектировал Эдуард Шеффер. Она была построена в 1900 году. Со временем вместо писем здесь стали считать деньги. Сегодня тут располагается банк.

Сохранился и дом, в котором Эдуард Иванович жил со своей семьей. Это единственный деревянный дом, который стоит на углу улиц Зейской и Мухина. Ему больше сотни лет, и в нём до сих пор есть жильцы.

Архитектурные творения Шеффера – визитные карточки Благовещенска, которыми любуются и туристы, и сами горожане, и это не все здания, которые он спроектировал. Ещё по чертежам Шеффера сооружали казармы, дома военного ведомства, построили Михайло-Архангельский собор, который снесли в 30-е годы. Всё это архитектор воплотил в жизнь за 26 лет, столько семья прожила в Благовещенске. В 1916 году Шеффер переехал в Нижний Новгород, но и спустя целый век его творения продолжают украшать облик Благовещенска.

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#жизнь #история #память

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Комментарии
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  • AlenaS

    AlenaS
    3 часа назад

    Внесите пожалуйста уточнение к подписи фотографии. В подписи под фото указано три женщины и двое мужчин, а на самом фото трое мужчин и две женщины.

  • Catastrophe

    Catastrophe
    2 часа назад

    Внесите пожалуйста уточнение к подписи фотографии. В подписи под фото указано три женщины и двое мужчин, а на самом фото трое мужчин и две женщины.

    Описание верное: дочь Ольга - это и есть бабушка Леонида, а третий мужчина это сам Шеффер

  • AlenaS

    AlenaS
    1 час назад

    На нём запечатлены жена Шеффера, сын Георгий и дочь Ольга, бабушка Леонида, но это не все находки из семейного альбома.

    А кто тогда третий мужчина

  • Папайя

    Папайя
    43 минуты назад

    А третий кто ???

  • sabotazh

    sabotazh
    40 минут назад

    Интересно. Схожу с семьей посмотрю.

  • Local

    Local
    9 минут назад



    А мы еще на дороги жалуемся. Их тогда вообще не было, одни направления )

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