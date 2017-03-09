На Мухинке началась телевизионно-языковая смена «Академия "Альфы"» (фото)

Телевизионно-языковая смена «Академия "Альфы"» стартовала. Веселые персонажи сказки «Хроники Нарнии» Люси, Сьюзен и Эдмунд встретили школьников еще перед отъездом. Чтобы в пути было веселее, для ребят провели несколько игр в ОКЦ. Впереди их ждут семь дней отдыха, а также занимательная практика английского языка и знакомство с известными тележурналистами Благовещенска.

«Я хочу научиться хорошо снимать видео, монтировать. Впечатлений я хочу получить очень ярких. Узнать все побольше о сказке "Хроники Нарнии" и попасть в платяной шкаф», – рассказала участница смены «Академия "Альфы"» Яна.

«Я хочу познакомиться с друзьями, получить массу впечатлений. Узнать больше о "Хрониках Нарнии", о том, как снимать программы, вести эфиры. Хочу научиться быть телеведущим», – поделился другой участник смены Артем.

«Меня зовут Сьюзен. Я одна из главных персонажей "Хроник Нарнии". Вместе с братом Эдмундом и сестрой Люси мы едем на замечательную смену, которая проходит на Мухинке. Я уже вижу, что это замечательные ребята, они много что умеют, много что знают. Я надеюсь, что они получат новый опыт, новых друзей и все пройдет хорошо», – сказала сказочная героиня Нарнии Сьюзен.

«Приключения эти будут не просто невероятными, они будут волшебными по той простой причине, что, во-первых, они связаны с английским языком. Те, кто до сегодняшнего дня боялся свободно говорить на английском языке, то, я уверена, этот страх будет преодолен. Языковой барьер будет сломлен. Каждый вечер каждого дня нас ждет какое-то событие, которое так или иначе повлияет на следующий день нашей смены. Все приключения будут связаны. И в итоге все они сложатся в одну большую сказку», – отметила координатор смены «Академия "Альфы"» Наталья Кулинич.

На Мухинке приключения продолжились. Участники попали через двери сказочного шкафа в Нарнию, где их песнями и плясками встретили герои волшебной страны.

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