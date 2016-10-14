Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:40 0

В Белогорье спортсмены со всей области сдают нормативы ГТО (фото)

В Белогорье спортсмены со всей области сдают нормативы ГТО (фото)

В четверг, 23 марта, в селе Белогорье стартовал региональный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». В нем принимают участие 235 человек из 27 муниципальных образований Амурской области.

Региональному этапу фестиваля предшествовал муниципальный, в рамках которого города и районы Приамурья формировали свои сборные команды. Проходил он с 9 января по 28 февраля.

Региональный этап взял старт 23 марта на базе спорткомплекса Амурской областной ДЮСШ в селе Белогорье. Соперничество развернулось в семи возрастных группах – 11-12, 13-15, 16-17, 18-24, 25-29, 30-34 и 35-39 лет, отдельно мужчины и женщины. Командный зачет проводится по сумме баллов, набранных всеми участниками команд.

В спортивном зале и бассейне в Белогорье всем группам участников, от III до VII возрастных ступеней, предстоит выполнить подтягивание, отжимание, прыжки в длину, заплыв на 50 метров, стрельбу из пневматической винтовки и другие виды испытаний.

Поселок Прогресс и Селемджинский район не смогли прислать свои команды.

Просмотров всего: 421

#спорт

распечатать

Фотогалерея
+84
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт

Баскетболисты БГПУ вошли в 16 сильнейших команд российской Лиги Белова
Общество 20

ФОК имени Солнечникова в Белогорске обещают достроить за счёт инвестора
Спорт 4

Юные горнолыжники Тынды посетовали губернатору на слишком маленькую раздевалку
Общество

23 марта – Всемирный день метеорологии