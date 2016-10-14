В Белогорье спортсмены со всей области сдают нормативы ГТО (фото)

В четверг, 23 марта, в селе Белогорье стартовал региональный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». В нем принимают участие 235 человек из 27 муниципальных образований Амурской области.

Региональному этапу фестиваля предшествовал муниципальный, в рамках которого города и районы Приамурья формировали свои сборные команды. Проходил он с 9 января по 28 февраля.

Региональный этап взял старт 23 марта на базе спорткомплекса Амурской областной ДЮСШ в селе Белогорье. Соперничество развернулось в семи возрастных группах – 11-12, 13-15, 16-17, 18-24, 25-29, 30-34 и 35-39 лет, отдельно мужчины и женщины. Командный зачет проводится по сумме баллов, набранных всеми участниками команд.

В спортивном зале и бассейне в Белогорье всем группам участников, от III до VII возрастных ступеней, предстоит выполнить подтягивание, отжимание, прыжки в длину, заплыв на 50 метров, стрельбу из пневматической винтовки и другие виды испытаний.

Поселок Прогресс и Селемджинский район не смогли прислать свои команды.

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