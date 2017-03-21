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Сегодня, 09:36 14

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в Киеве

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в Киеве
Фото: gazeta.ru

В центре Киева около отеля и ресторана «Премьер-палас» в результате перестрелки убит экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который осенью прошлого года вместе со своей супругой Марией Максаковой переехал на Украину. Предполагаемый киллер был ранен и задержан. Позже стало известно, что он умер в больнице, сообщает «Газета.ру». Убийство прокомментировал президент Украины.

По данным телеканала «112 Украина», убийца поджидал свою жертву возле автомобиля.

«Человек, который убил Вороненкова, стоял здесь, возле машины, ждал человека, который шёл от бульвара Шевченко. Оттуда направлялся Денис Вороненков и его охранник. Они шли из-за угла, и сюда были направлены выстрелы. Охранник отреагировал быстро, то, что видели люди», – сообщила корреспондент телеканала.

Также, по словам свидетелей, через дорогу от места преступления находились полицейские, которые поспешили на помощь. При осмотре тела ликвидированного убийцы Вороненкова были найдены несколько удостоверений, в том числе и служебное удостоверение Нацгвардии Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНН. Сейчас подлинность этих документов проверяется. Также проверяется информация о его гражданстве. По предварительным данным, убитый киллер был гражданином Украины и ранее принимал участие в боевых действиях.

МВД Украины заявило о розыске второго подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ.

Как сообщает «Лента.ру», президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством Вороненкова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, это акт терроризма со стороны России. В нападении на экс-депутата президент заметил «явный почерк российских спецслужб». «Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», — добавил Порошенко.

По мнению украинских властей, российские военнослужащие могут быть причастны к взрывам на складе боеприпасов у города Балаклея Харьковской области, произошедших в ночь на 23 марта.

Просмотров всего: 348

#криминал #происшествия #Украина

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    он слишком много знал

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

  • Bon

    Bon
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    он слишком много знал



    В 2011—2016 годах — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.

    Эмигрировал в октябре 2016 года на Украину. С декабря 2016 года имел гражданство Украины. С 15 февраля 2017 года находился в российском федеральном розыске, с 27 февраля 2017 года — в международном розыске.

    *Иногда лучше умереть

  • Bon

    Bon
    1 час назад



    » Дмитрий Дмитриевич , сегодня, 12:32



    Чо к чему?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Bon Дмитрий Дмитриевич



    » Дмитрий Дмитриевич , сегодня, 12:32



    Чо к чему?



    "- Это настоящий власовец, такие всегда были в рядах коммунистов, начиная с прихода большевиков к власти в 1917 году. При царе никто не бежал за границу, ни один депутат царской Думы не сбежал, хотя Россия была в состоянии мировой войны. Теперь КПРФ, чтобы отмыться, нужно исключить из партии не только самого Вороненкова, но и всех тех, кто за него поручился при приеме. И все равно это сильнейший удар по этой партии. Самому Вороненкову не долго осталось радоваться предательству. На Украине власть сменится и ему все равно придется отвечать перед русским судом, - пообещал вождь ЛДПР, добавив, что только его партия "не берет и не создает предателей"."

    (Жириновский о Вороненкове)

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    альфа оперативна, нечего сказать ))))

  • Local

    Local
    1 час назад

    Как сообщает хохляцкое МВД, раненый, и в последствии скончавшийся в больнице убийца был украинцем, из Днепропетровска. Так что, рука кровавой гэбни (с) не успела.

  • Local

    Local
    1 час назад

    Вобчем, Поросенко как всегда увидел руку Кремля, а тем временем:

    Убийца 1988 г.р. разыскивался днепропетровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

    По информации СМИ, убийца получил огнестрельные ранения в голову, грудь и ногу.

    Человек, охранявший Вороненкова в Украине - военный, сейчас находится в госпитале. Получил ранение в живот.

    Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева – у отеля Премьер-Палас. Беглого российского депутата застрелили, когда он вместе со свои охранником входил в отель - вероятно, из пистолета ТТ (он сейчас изъят как вещдок).

    Источник. Причем не наш, а хохляцкий источник.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    А кого он предал? Путлера?

  • Victrix

    Victrix
    55 минут назад

    Как это вообще смогло попасть в думу? Лгал как сивый мерин (типа полковник, воевал и т.п.), накосил бабла немеряно (миллиард, это только то что известно) и ни жужу.. И, главное, в какую фракцию попал - в коммунистическую. Там все такие?

  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    Слишком молод и здоров для сердечного приступа.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    7 минут назад

    это убийство на путина никак нельзя повесить. у него железное алиби: все видели как он в это время склад в харьковской области поджигал.

  • Local

    Local
    18 секунд назад

    У ЗдоБулы и СУГСов другое официальное мнение.

    Самое для них поганое, что теперь ни убиенного, ни убийцу не допросишь. Хотя, еще не всё потеряно. При обысках у последнего полюбому найдут миллион-второй рублей, расписку в получении, заверенную ВВП, а также российский паспорт на имя Иванова Ивана Ивановича.

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