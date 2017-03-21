Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в Киеве

Фото: gazeta.ru

В центре Киева около отеля и ресторана «Премьер-палас» в результате перестрелки убит экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который осенью прошлого года вместе со своей супругой Марией Максаковой переехал на Украину. Предполагаемый киллер был ранен и задержан. Позже стало известно, что он умер в больнице, сообщает «Газета.ру». Убийство прокомментировал президент Украины.

По данным телеканала «112 Украина», убийца поджидал свою жертву возле автомобиля.

«Человек, который убил Вороненкова, стоял здесь, возле машины, ждал человека, который шёл от бульвара Шевченко. Оттуда направлялся Денис Вороненков и его охранник. Они шли из-за угла, и сюда были направлены выстрелы. Охранник отреагировал быстро, то, что видели люди», – сообщила корреспондент телеканала.

Также, по словам свидетелей, через дорогу от места преступления находились полицейские, которые поспешили на помощь. При осмотре тела ликвидированного убийцы Вороненкова были найдены несколько удостоверений, в том числе и служебное удостоверение Нацгвардии Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНН. Сейчас подлинность этих документов проверяется. Также проверяется информация о его гражданстве. По предварительным данным, убитый киллер был гражданином Украины и ранее принимал участие в боевых действиях.

МВД Украины заявило о розыске второго подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ.

Как сообщает «Лента.ру», президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством Вороненкова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, это акт терроризма со стороны России. В нападении на экс-депутата президент заметил «явный почерк российских спецслужб». «Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», — добавил Порошенко.

По мнению украинских властей, российские военнослужащие могут быть причастны к взрывам на складе боеприпасов у города Балаклея Харьковской области, произошедших в ночь на 23 марта.

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