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В Амурской области по-прежнему солнечно: прогноз погоды на 24 марта

В Амурской области по-прежнему солнечно: прогноз погоды на 24 марта
Фото: instagram

В Амурской области 24 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 2…7 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра было минус 5 градусов, северо-западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков не ожидается.

Северо-западный ветер буде дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 5…7 градусов.

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#погода

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