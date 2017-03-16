Правительство предложило снести «хрущевки» по всей стране: обзор прессы

Фото: newsforbreakfast.ru

В обзор сегодняшней прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости о том, что 90 % россиян включили режим экономии; сало – закуска вредная; птицефабрику в Бурейском районе Приамурья купил хабаровчанин, а в Китае возродятся пионерские организации.

Напишут же такое

В «Российской газете» пишут о том, что 90 % населения страны перешло на режим экономии. Экономят на еде, на одежде, на бытовой технике и т.д. Общий тренд: люди переходят на более дешевую продукцию, не обращая внимания на качество. Овощи и фрукты вытеснены картошкой и хлебом. Каждый четвертый россиянин оценивает материальное состояние семьи как плохое.

Правда, в этой же статье («Скупее стать в желаньях») отмечают, что в той же Америке самый богатый человек мира Гейтс носит часы всего за 30 долларов. Но, сдается, он не экономит, а просто «выначивается».

Также в номере

Еще читатели узнают, что в Китае реформируют пионерскую организацию. Суть реформы – сделать эту организацию еще более влиятельной и привлекательной для детей. Для справки: в Поднебесной пионеров столько же, сколько всего в России жителей. Сила! Представляете, когда такая мощь выходит на сбор металлолома или макулатуры!

Очень интересно

В «Амурской правде» пишут о том, что хабаровский инвестор выкупил обанкроченную птицефабрику в Бурейском районе. Рассказывается, что средств от продажи хватило для полного расчета с бывшими сотрудниками. Наверное, кому-то это было нужно…

А еще интересно узнать, что амурские колледжи начнут готовить специалистов по 15 новым профессиям. Среди них и не самые обычные, например профессии кинолога, управляющего многоквартирными домами… Или вот необычно для простого уха звучащее: «Аппаратчик получения растительного масла для резидента ТОР». Кто- то же придумал!

Вам статья

Газета «Благовещенск» поставила в известность, что сносить так называемые хрущевки будут по всей стране. С таким предложением выступило российское правительство. По всей – это значит и в Благовещенске.

Еще пишут о намерении продолжить выдачу материнского капитала – эту программу продлят до 2023 года. «А и действительно: кто ж ее отменит в канун года президентских выборов?!» – восклицает обозреватель.

Полный абзац

«Комсомольская правда» рисует сегодня коллективный портрет благовещенского таксиста. Читатели узнают, что в областном центре насчитывается около 20 таксомоторных компаний, что в месяц водитель может заработать до 35 тысяч рублей, а средний возраст легковушек «подкатывает» к 20 годам.

Ну а еще – помимо другого прочего интересного – стоит прочесть двухстраничный материал под рубрикой «Картинки из глубинки». Из него можно узнать о том, что губернатор Мари Эл Маркелов проживает в личных апартаментах – точной копии Кремля за точной копией кремлевской стены. И бой курантов – один в один!

И пригладив вставшие дыбом от прочтения волосы, Павел Андреевич переходит к другой газете.

На посошок

«Российская газета-Неделя» – в завершение. Здесь много интересного. Например, можно узнать, что погубило ацтеков. Оказывается, простая кишечная инфекция: они не мыли руки перед едой (об этом на странице «Наука»)!

А то вот еще пишут о том, что знаменитый физик Хокинг объявил о своем путешествии в космос на туристическом корабле. Полет 75-летнему ученому обойдется всего в 200 тысяч долларов.

И пролистав еще много обращающих на себя внимание материалов, Павел Савинкин споткнулся о заметку, в которой говорится, что: «сало под стопарик – привычная, но самая "неправильная" закуска, вредная для печени». «Так что, подумайте насчет сала – пятница, все-таки…» – советует на посошок автор обзора.

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