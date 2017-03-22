Цыганке Раде из фильма «Табор уходит в небо» – 70

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70 лет назад родилась актриса театра и кино Светлана Тома, известная по роли цыганки Рады в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Также Тома сыграла в фильмах Лотяну «Красные поляны», «Лаутары», «Табор уходит в небо», «Анна Павлова».

Кроме того, в фильмографии актрисы – роли в фильмах «Живой труп», «Благочестивая Марта», «Люди в океане», «Семь криков в океане», «Семейные дела Гаюровых», «Соло для баритона с оркестром» и других.

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Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы против туберкулёза. Целью этого дня является повышение осведомлённости о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день, 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.

В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек, большинство из которых (около 95 %) – жители развивающихся стран. Ежегодно эта болезнь убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция. В странах третьего мира туберкулёз обуславливает около 26 % летальных исходов.

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215 лет назад Английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. Мысль о применении пара для модернизации транспорта возникла ещё в XVII веке, но первые попытки оставляли желать лучшего: паровые двигатели пытались приспособить к обыкновенным повозкам или телегам. Первая паровая повозка была сконструирована в 1763 году французским инженером Конью. Она была рассчитана на движение по прямой дороге без рельсов. Ситуация в корне изменилась в начале XIX века, когда английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз – 24 марта 1802 года. Опытным путём доказав, что сила трения гладких колёс паровоза о гладкие рельсы совершенно достаточна для движения локомотива даже в том случае, если ему приходится тащить за собой состав гружёных вагонов, он совершил революцию в транспортной индустрии. В 1803 году Тревитик конструирует паровоз для рельсового пути, а уже в феврале 1804 года проводит первое его испытание.

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235 лет назад родился Орест Кипренский – русский живописец и график, мастер портрета. Кипренский – первый русский портретист XIX века. Его кисти принадлежит «Портрет А. К. Швальбе», которым он дебютировал как портретист. В Италии работу приняли за творение Рембрандта. Наиболее известные произведения художника – «Портрет Е. В. Давыдова», «Портрет мальчика А. А. Челищева», портреты супругов Ростопчиных и Хвостовых, а также автопортрет.

В 1827 году Кипренским был выполнен на заказ портрет А. С. Пушкина. Картина стала одним из самых известных портретов великого поэта.

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110 лет назад родилась советская писательница, публицист, диссидент Лидия Чуковская. Лидия Корнеевна – Дочь Корнея Чуковского и Марии Гольдфельд. Чуковская – лауреат международных и российских премий: «Премия свободы» (Французская академия, 1980 год), премия имени академика А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» (ассоциация писателей «Апрель», 1990 год, по рекомендации Е. Г. Боннэр), Государственная премия Российской Федерации (1994 год).

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