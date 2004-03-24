Обнаружили ртуть в детской каше: история Приамурья

24 марта 2005 года почти полтора грамма ртути обнаружили в тарелках дошкольников Свободного. В круглосуточном детсаде № 16 ребята из старшей группы пообедали, а после в их тарелках воспитатель нашла серебристые шарики. Ртуть нашли в приборах четверых детей из девятнадцати. По главной версии следствия один из детей разбил градусник и разлил его содержимое по тарелкам.

24марта 1918 года в Благовещенске прощались с жертвами гамовского мятежа и его подавления. Вблизи завода Чепурина (архиерейская дача у берега Зеи) в двух смежных могилах, но под общим курганом были похоронены все погибшие.

В этот же день исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял постановление о выпуске новых денежных знаков (бонов) на 2 миллиона рублей. Все боны обеспечивались золотым содержанием.

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24 марта 1919 года амурские золотопромышленники пожертвовали полтора миллиона рублей на «нужды возрождения» белогвардейской армии, создали фонд для борьбы с большевизмом, взяли на содержание карательный отряд, выделили средства на оборудование бронепоезда и выдали японцам карты размещения золотых приисков.

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24 марта 1920 года в Благовещенске амурские женщины провели собрание, на котором приняли устав союза «Трудящиеся женщины – матери – хозяйки». В этот же день постановлением Амурского областного совета народного хозяйства был учреждён отдел Дальневосточного водного транспорта.

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24 марта 1935 года закрылся II областной съезд колхозников-ударников Амурской области.

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Коллектив «Амурского металлиста» 24 марта 1932 года включился в краевой поход за вторую пятилетку, вызвав на соревнование коллектив затона им. В. И. Ленина.

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24 марта 1957 года газета Зейского района «Коммунистический труд» опубликовала письмо о задержках зарплаты в местных школах. «Зарплата техническому персоналу средней школы Юбилейного выплачивается нерегулярно. Идёт март, – жаловался автор письма, – а я не получал зарплаты за январь».

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Специализированный детский кинотеатр в Благовещенске был открыт 24 марта 1965 года. Его домом стало здание областной филармонии.

В этот же день в столице Приамурья организовано самостоятельное похоронное бюро. Появилось оно при городском отделе коммунального хозяйства по решению областного исполнительного комитета.

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В 1976 году закрылась научно-производственная конференция по вопросам сельскохозяйственного освоения зоны БАМа. Участвовали представители ряда министерств и ведомств, учёные Сибири и Дальнего Востока, партийные, советские и хозяйственные работники.

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24 марта 2004 года в первый рейс из Благовещенска до Шимановска отправился новый пригородный поезд из 11 вагонов. Вагоны с кондиционерами, телевизорами и буфетами в области появились впервые. На переоборудование и ремонт каждого было потрачено по три миллиона рублей. Для пассажиров первого и второго классов никаких льгот не было предусмотрено. Билет до Белогорска в первом классе стоил 102 рубля, во втором – 87. А вот для пассажиров третьего класса цена осталась прежней – 58 рублей.

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2011 год. Иван Бумбар сложил с себя полномочия ректора Дальневосточного государственного аграрного университета. Это связано с достижением пенсионного возраста. Иван Бумбар руководил университетом с октября 2002 года.

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2014 год. Амурский областной краеведческий музей совместно с Благовещенским педуниверситетом начал проект «Доступное чтение». Редкие книги и периодические издания из фонда музея сканировали и выкладывали в Интернете. Первые результаты появились в Сети уже в мае 2014 года.

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В 2016 году 24 марта амурские депутаты одобрили поправки в антиалкогольный закон региона. В окончательном чтении с 1 июня разливное пиво убрали с прилавков магазинов в жилых домах. Ввели запрет на продажу алкоголя после 21:00, кроме отдельно стоящих кафе и ресторанов, таких в регионе около 35.

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#жизнь #история

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