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Сегодня, 17:52 45

Александр Эндерс: в ближайшее время я расскажу много интересных подробностей об этом деле (видео)

Александр Эндерс: в ближайшее время я расскажу много интересных подробностей об этом деле (видео)

Александр Эндерс дал первое интервью после освобождения. Журналистам телекомпании «Альфа-канал» удалось пообщаться с ним после того, как он вышел из СИЗО после оформления всех документов.

«Я верил в справедливость, но знать-то я не мог, оправдают или нет. Я знал, что я невиновен, буду ли я сидеть за то, чего не совершал или нет, – вот в чем вопрос был. Первым делом я хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал, потому что их поддержка была слишком сильной. Первое время я за счет этого и держался. Я благодарен всем своим друзьям. Ни один друг не отвернулся от меня. Многие писали письма. Мне по 10 писем приходило в неделю.

Сегодня я отправлюсь в Белогорск. Я очень благодарен присяжным заседателям, что они смогли разобраться скрупулезно, потому что борьба была ожесточенная. В ближайшее время вы узнаете много новых подробностей, в том числе и от меня. И многим людям, которые верят незыблемо, что есть якобы неопровержимые доказательства вины и все доказано было полтора года назад, я советую только задуматься. В наш век идет информационная борьба, и не надо верить всему, что говорят по телевизору», – первым делом сказал Александр.

Объяснил он и главную улику против себя – это, по версии следствия, наличие следов его биологической жидкости на вещах Веры. «Скажем так, меня задержали 14 мая по якобы данным этой экспертизы. Но у меня возник вопрос – на компьютере в левом углу была обозначена дата проведения экспертизы. Это 22 июня. Я спросил, почему дата проведения экспертизы 22 июня. Мне ответили, что в этот день сбились даты. И ни одной экспертизы, где говорилось бы о наличии именно спермы, ни одной экспертизы такой нет. Я изначально пояснял, где я находился, следствие вообще не обращало на это внимание».

На вопрос журналистов, в каких отношениях он был с Верой Захаровой, Александр ответил: «Это вопрос у вас частного характера. Я бы хотел на него ответить позже, потому что сейчас меня ждет моя семья».

Рассказал Александр Эндерс и о том, как проголосовали присяжные.

«Было предъявлено три обвинения (первое – насильственные действия сексуального характера в отношения лица, не достигшего 14-летнего возраста, повлекшие по неосторожности смерть; второе – убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии; третье – убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера – Прим. ред.).

По первому девять присяжных решили, что не доказано, три – что доказано. По второму, семь – что не доказано, пять – доказано. И третье обвинение, что убийство, единодушно – не доказано», – пояснил Эндерс.

На вопрос, что же, по его мнению, произошло с девочкой, он ответил, что этот вопрос не в его компетенции, ответит следствие.

Сегодня Александр Эндерс уезжает домой в Белогорск. Он два года не видел дочку.

«Результат один – он оправдан, то есть результат тот, которого мы ждали, на который надеялись все, все родственники, все близкие Александра. И с теми материалами, с которыми он пришёл в суд, именно на такой результат мы рассчитывали. По всем трём эпизодам преступной деятельности он оправдан», – сообщил адвокат Павел Лапаев.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта Александр Эндерс был оправдан присяжными. Его признали невиновным по всем трем эпизодам. Из-под стражи Эндерса освободили в зале суда.

Гособвинение намерено обжаловать оправдательный приговор. На это есть 10 дней. Если после обжалования вина Эндерса не будет установлена, следствие по делу об убийстве Веры Захаровой возобновят.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали долго, и в апреле 2015 года близ села Васильевка были обнаружены личные вещи Веры и останки. Некровный дядя Веры Александр Эндерс стал подозреваемым, а после обвиняемым в убийстве ребенка. Объём уголовного дела составил 110 томов. 1 сентября 2016 года уголовное дело было передано в суд.

Просмотров всего: 7564

#суды

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Комментарии
Показать все (45) Обсудить на форуме
  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    4 часа назад

    Вот так-то!!!

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Нет слов!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Цунай

    Нет слов!



    Что значит Ваш комментарий?

  • exStudento

    exStudento
    3 часа назад

    Сергей Труш
    Цунай

    Нет слов!



    Что значит Ваш комментарий?


    Это значит, что данный человек поражен, что и слова произнести не может. Сергей, Вы теперь будете на всех ветках бдить?

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    3 часа назад

    Цифры не те в дате поставили вот его "главный аргумент"?

  • Slon

    Slon
    3 часа назад

    Аргумент достаточно веский кстати.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    dalinoboihik

    Цифры не те в дате поставили вот его "главный аргумент"?



    Если Вам составить некий график, на котором что-то прописать, и сказать, что это доказательство. Вы примите информацию, как факт, доказывающий Вашу виновность?

    Официальная экспертиза?.. ну, наверное... У нас ведь не врут, верно?.. От Вы, например, верите, что у врачей зарплата в средней 42 тысячи?.. А ведь это тоже официальные данные. А что у нас жизнь улучшилась?.. Ведь это тоже официальные данные.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Сперма на одежде девочки не было признана доказательством..Из за ненадлежащего оформления? Фартануло...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    спасибо, если это без стёба.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 часа назад

    Сергей Труш
    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    спасибо, если это без издёвки.


    Без издевки

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    тогда ещё раз, спасибо.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Павел ФлудерскийСперма на одежде девочки не было признана доказательством..Из за ненадлежащего оформления? Фартануло...


    Забавно - как за Эндерса схватили - следаки мигом перестали проводить следственные мероприятия, ища возможного другого преступника, и с упоением начали "топить" свой "трофей". Имитация бурной деятельности во все поля...

    ЗЫ преступник похищает ребенка так профессионально, не оставив никаких следов похищения, никаких зацепок. И как последний нуб оставляет одежду и ее вещи... Ну да, СК умные, чо, а присяжные и судья - дураки... ))

  • Класть

    Класть
    2 часа назад

    Н-да ...ть.

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Мораль карочи, что виновник не найден.

  • Джоник

    Джоник
    2 часа назад

    останется подозреваемым несмотря на интересные рассказы

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    А сколько раз его уже расчленили за содеянное форумные следователи?! Хочется верить в то что присяжные не совершили роковой ошибки

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    Уезжать им надо отсюда, иначе и ребенку его как подрастает достанется, будут в след кричать обивец и носильник

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    А между тем, увлечённые тем что Веру Захарову убил ПЕДОФИЛ люди не придают значению ещё одному убийству... Дмитрия Шимко.

    Так быть может убийца гуляет на свободе? И вера Захарова была НЕ жертвой ПЕДОФИЛА, а УБИЙЦЫ?

    Это ведь тоже, БЕЛОГОРСК..

    Эксперт-кудесник, или Судебно-медицинская экспертиза по-амурски

    А наши вопросы по экспертизе так и остаются без ответа. Во втором заявлении мы обращали внимание на следующее.

    Согласно описательной части заключения № 478 судебно-медицинского эксперта Белогорского отделения ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы» А.Н. Жеребятьева А.Н., имеющегося в материалах уголовного дела, «левая почка трупа Шинко Д.В. умеренно обложена жиром, плотная, бобовидной формы массой 346 грамм, размерами 11,5х46,1,2х3,4 см на разрезе серок-красная, граница и рисунок коркового и мозгового слоев слабо различима. Капсула почки снимается легко, без потери вещества и обнажая гладкую поверхность. Лоханки и мочеточник проходимы, слизистая оболочка их и мочевого пузыря серая, чистая».

    Следовательно, при производстве экспертизы А.Н. Жеребятьев, устанавливая эти факты, вскрыл левую почку трупа моего сына.

    Согласно п. 77.1.5 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (далее Приказ Минздрава) обязательным основным объектом для исследования материала на диатомовый планктон (альгологический анализ) является невскрытая почка в капсуле с перевязанной «ножкой», при проведении судебно-медицинской экспертизы гнилостноизмененного трупа — трубчатая кость с костным мозгом.

    Теперь внимание, следим за ходом моей мысли относительно:

    ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ почка.

    Соответственно, эксперт Амурского бюро судебно-медицинской экспертизы г. Благовещенска не мог провести исследование на наличие диатомового планктона левой почки Дмитрия, которая ранее была вскрыта Жеребятьевым А.Н. и не мог установить наличие диатомового планктона, потому как это, во-первых, грубейшее нарушение приказа Минздрава, а во-вторых, установить наличие диатомового планктона во вскрытой почке невозможно.

    Согласно указанному выше заключению эксперта на судебно-химическое исследование взято 10 мл жидкой крови во флаконе для определения наличия и количественного содержания алкоголя, почка, легкое для определения диатомового планктона. На судебно-гистологическое исследование взяты кусочки внутренних органов, фиксированные в 10% растворе формалина. Изъятый материал был снабжен соответствующими этикетками, упакован, опечатан печатью Белогорского отделения СМЭ и направлен в Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы г. Благовещенска.

    Т.е. на исследования были отобраны целые почка и легкое, не их кусочки или фрагменты.

    Если левая почка была вскрыта, то на определение диатомового планктона в Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы г. Благовещенска, логично предположить, Жеребятьевым А.Н. была направлена невскрытая правая почка трупа Дмитрия.

    И тут наступает апогей сказанного: у Дмитрия в 2000 году при жизни была удалена правая почка.

    Следовательно, эксперт Жеребятьев А.Н. не направлял для определения диатомового планктона в Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы г. Благовещенска правую почку, а направил единственную невскрытую левую почку Дмитрия.

    Но и тут у Жеребятьева А.Н. выходит неустранимый казус.

    16 января 2017 года труп нашего сына был эксгумирован из места захоронения, а 18 января 2017 года произведено его вскрытие. При вскрытии присутствовал привлеченный нами судебно-медицинский эксперт из Хабаровского СМЭ.

    Из пояснений привлеченного нами эксперта из Хабаровска следует, что при вскрытии трупа Дмитрия были обнаружены: одна вскрытая почка и оба легких.

    Следовательно: ЧЬЮ ПОЧКУ А.Н. ЖЕРЕБЯТЬЕВ ОТПРАВИЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В АМУРСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА, ЧЬЮ ПОЧКУ ИССЛЕДОВАЛО АМУРСКОЕ СМЭ И В ЧЬЕЙ ПОЧКЕ ОБНАРУЖЕНЫ ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ??? ЕСЛИ ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЧКА НАХОДИЛАСЬ В ТРУПЕ НАШЕГО СЫНА!!! ЭТИ ЖЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮТ И В ОТНОШЕНИИ ОТПРАВЛЕННОГО В АМУРСКОЕ СМЭ ЛЕГКОГО, КОТОРОЕ ОКАЗАЛОСЬ В ТРУПЕ НАШЕГО СЫНА!

    И это еще не все! О качестве проведенной А.Н. Жеребятьевым экспертизы, наверно, теперь можно слагать легенды, анекдоты и ужастики! Жеребятьев в своем заключении указал: «Головной мозг при извлечении вытекает кашицеобразной массой, серо-глинистого вида, неразличимого анатомического строения. Сосудистые сплетения синюшно-красные, полнокровные» и при этом в этом же заключении Жеребятьев указывает на наличие «отека мозга».

    КАКИМ ОБРАЗОМ ЖЕРЕБЯТЬЕВ УСТАНОВИЛ ОТЕК МОЗГА, ПРИ ТОМ, ЧТО ЭТОТ МОЗГ ВЫТЕКАЕТ КАШИЦЕОБРАЗНОЙ МАССОЙ???? ПО ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЮ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ОТЕК БЫЛ ОБНАРУЖЕН У КАШЕЦИОБРАЗНОЙ МАССЫ! ФАНТАСТИКА И МИСТИКА – ДВА В ОДНОМ.

    Принимая изложенные факты во внимание, которые не требуют каких-либо доказательств – следствие, как мы считаем, обязано было реагировать, совершать хоть какие-то действия, НО… СЛЕДСТВИЕ МОЛЧИТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ. Невольно у нас складывается такое впечатление, что и следствие, и Жеребятьев в одной связке, в одной команде. Как тогда объяснить тот факт, что следствие не желает возбуждать в отношении Жеребятьева А.Н. какие-либо уголовные дела?

    На всем протяжении декабря 2016 года, с момента возбуждения уголовного дела, мы со следствием достигли соглашения, что экспертизу трупа нашего сына будут проводить эксперты Хабаровского СМЭ. Мы заключили договор с Хабаровским СМЭ, оплатили деньги за саму экспертизу, дорогу, питание и проживание эксперта из Хабаровска. Но по прибытию в день и к месту проведения экспертизы (Белогорский морг), хабаровского эксперта не допустили к участию в проведении экспертизы. Мотивировав тем, что проведение поручено Амурскому СМЭ.

    Что это – доброе намерение или злой умысел? Давайте порассуждаем. Следствие знало о допущенных Жеребятьевым А.Н. нарушениях, знало о совершенном им поступке из наших заявлений. Сам Жеребятьев является сотрудником Амурского СМЭ. Вывод для нас неутешительный: если Жеребятьев А.Н. — сотрудник Амурского СМЭ, то позволит ли это Амурское СМЭ упасть тени на их учреждение? Сейчас мы опасаемся, что все действия Жеребятьева А.Н., которые мы считаем преступными, будут скрыты за сложными формулировками экспертиз, а доказательства совершения преступления как самим Жеребятьевым А.Н., так и преступления того лица, которое убило нашего сына – будут уничтожены. В таком итоге, будут все довольны: и следствие, и Жеребятьев А.Н. с Амурским СМЭ.

    Риторический вопрос: А БУДЕТ ЛИ АМУРСКОЕ СМЭ ОБЪЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ УЖЕ ДВАЖДЫ ДАВАЛИ «ОШИБОЧНЫЕ» ЗАКЛЮЧЕНИЯ?!

    Но, несмотря на это, мы БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ ИСТИНЫ ПО ДЕЛУ, И Я УВЕРЕНА – ПРАВДУ МЫ НАЙДЕМ! ХОЧЕТ ЭТОГО КТО-ТО ИЛИ НЕТ!

    В ЗАВЕРШЕНИЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, СКАЖУ СЛЕДУЮЩЕЕ: ВСЕГДА ДОБИВАЙТЕСЬ ПРАВДЫ! ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ – БОРИТЕСЬ! ТОЛЬКО ПРИ НАШЕМ БЕЗДЕЙСТВИИ И ВОЗМОЖНО ТВОРЯЩЕЕСЯ БЕЗЗАКОНИЕ!

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Надеюсь, что ВЫСШИЙ СУД и АД все таки существуют...

  • 55

    55
    1 час назад

    Жуткое дело. Все в нем только косвенные доказательства и ни одного прямого. Такое ощущение, что насильник и убийца тщательно все детали продумал, чтобы не оставить следов. Подозрительно все это. Кому девочка так мешала, чтобы её дождаться из школы и так жестоко расправиться? Понимаю правоохранительные органы.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    55

    Жуткое дело. Все в нем только косвенные доказательства и ни одного прямого. Такое ощущение, что насильник и убийца тщательно все детали продумал, чтобы не оставить следов. Подозрительно все это. Кому девочка так мешала, чтобы её дождаться из школы и так жестоко расправиться? Понимаю правоохранительные органы.



    Она могла стать жертвой каких-то адских желаний отмороженного ублюдка? А ели это не один? А если там творят дела шайка озверевших полуживотных?.. И почему насильник то?.. Что понимается под словом "насильник"? Половой акт?.. А на него указывает что? Просто то, что девочка была ... девочкой? А если это просто тварь двуногая и прямоходящая?.. Выше написано по делу Дмитрия Шимко.. Дмитрий не был девочкой, а у родителей есть множество вопросов. Я фотокарточки не буду показывать, которые публиковались, там жуть.

  • 55

    55
    1 час назад

    Сергей Труш
    55

    Жуткое дело. Все в нем только косвенные доказательства и ни одного прямого. Такое ощущение, что насильник и убийца тщательно все детали продумал, чтобы не оставить следов. Подозрительно все это. Кому девочка так мешала, чтобы её дождаться из школы и так жестоко расправиться? Понимаю правоохранительные органы.



    Она могла стать жертвой каких-то адских желаний отмороженного ублюдка? А ели это не один? А если там творят дела шайка озверевших полуживотных?.. И почему насильник то?.. Что понимается под словом "насильник"? Половой акт?.. А на него указывает что? Просто то, что девочка была ... девочкой? А если это просто тварь двуногая и прямоходящая?.. Выше написано по делу Дмитрия Шимко.. Дмитрий не был девочкой, а у родителей есть множество вопросов. Я фотокарточки не буду показывать, которые публиковались, там жуть.


    Вопросы Ваши правильные, я же ни кого не обвиняю, а просто рассуждаю в слух. Просто как Вы пишите, так все за собой следы спрятать " случайно ", как-то в голове не укладывается.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    55

    Сергей Труш

    55

    Жуткое дело. Все в нем только косвенные доказательства и ни одного прямого. Такое ощущение, что насильник и убийца тщательно все детали продумал, чтобы не оставить следов. Подозрительно все это. Кому девочка так мешала, чтобы её дождаться из школы и так жестоко расправиться? Понимаю правоохранительные органы.



    Она могла стать жертвой каких-то адских желаний отмороженного ублюдка? А ели это не один? А если там творят дела шайка озверевших полуживотных?.. И почему насильник то?.. Что понимается под словом "насильник"? Половой акт?.. А на него указывает что? Просто то, что девочка была ... девочкой? А если это просто тварь двуногая и прямоходящая?.. Выше написано по делу Дмитрия Шимко.. Дмитрий не был девочкой, а у родителей есть множество вопросов. Я фотокарточки не буду показывать, которые публиковались, там жуть.



    Вопросы Ваши правильные, я же ни кого не обвиняю, а просто рассуждаю в слух. Просто как Вы пишите, так все за собой следы спрятать " случайно ", как-то в голове не укладывается.


    Вот и я о том же. Тщательно скрыть всё, но СОХРАНИТЬ одежду в рюкзаке.. со следами. Что мешало сжечь, например? Раз уж такой прошаренный. Просто статья в АП была прям .. как бы так мягко выразится... сильно пахучая.

  • 55

    55
    1 час назад

    Сергей Труш
    55

    Сергей Труш

    55

    Жуткое дело. Все в нем только косвенные доказательства и ни одного прямого. Такое ощущение, что насильник и убийца тщательно все детали продумал, чтобы не оставить следов. Подозрительно все это. Кому девочка так мешала, чтобы её дождаться из школы и так жестоко расправиться? Понимаю правоохранительные органы.



    Она могла стать жертвой каких-то адских желаний отмороженного ублюдка? А ели это не один? А если там творят дела шайка озверевших полуживотных?.. И почему насильник то?.. Что понимается под словом "насильник"? Половой акт?.. А на него указывает что? Просто то, что девочка была ... девочкой? А если это просто тварь двуногая и прямоходящая?.. Выше написано по делу Дмитрия Шимко.. Дмитрий не был девочкой, а у родителей есть множество вопросов. Я фотокарточки не буду показывать, которые публиковались, там жуть.



    Вопросы Ваши правильные, я же ни кого не обвиняю, а просто рассуждаю в слух. Просто как Вы пишите, так все за собой следы спрятать " случайно ", как-то в голове не укладывается.


    Вот и я о том же. Тщательно скрыть всё, но СОХРАНИТЬ одежду в рюкзаке.. со следами. Что мешало сжечь, например? Раз уж такой прошаренный. Просто статья в АП была прям .. как бы так мягко выразится... сильно пахучая.


    Получается убийца надолго, если не на всегда, будет на свободе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Горячее для читателей "Амурской правды"... Убийство Веры Захаровой раскрыто. Эксклюзивные подробности уголовного дела

    Веру искали беспилотники и ясновидящие.... Помощь опытного охотника... Маски сорваны...

    — При определенном освещении биологические следы человека светятся по-разному, — комментирует следователь-криминалист. — Например, следы пота — светло- или бледно-желтые, следы крови похожи на темные бархатистые пятна, следы мочи светятся ярко-желтым, а спермы — имеют бело-голубоватый оттенок и слегка люминесцируют, что происходит за счет содержащегося в ней цинка. Больше ни одна жидкость такого свечения не дает, и именно ее нашли на вещах Веры.

    Извините за цинизм, но я всё же спрошу, он что, там всё опрыскивал?... Или вытирал?.. И что, хранил, сложив в рюкзачок?... короче, кому-то хотелось жареных материалов.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    1 час назад

    Нет у нас ни судов, ни следственного , ни прокуратуры. Сплошная порнография.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    55

    Сергей Труш

    55

    Сергей Труш

    55

    Жуткое дело. Все в нем только косвенные доказательства и ни одного прямого. Такое ощущение, что насильник и убийца тщательно все детали продумал, чтобы не оставить следов. Подозрительно все это. Кому девочка так мешала, чтобы её дождаться из школы и так жестоко расправиться? Понимаю правоохранительные органы.



    Она могла стать жертвой каких-то адских желаний отмороженного ублюдка? А ели это не один? А если там творят дела шайка озверевших полуживотных?.. И почему насильник то?.. Что понимается под словом "насильник"? Половой акт?.. А на него указывает что? Просто то, что девочка была ... девочкой? А если это просто тварь двуногая и прямоходящая?.. Выше написано по делу Дмитрия Шимко.. Дмитрий не был девочкой, а у родителей есть множество вопросов. Я фотокарточки не буду показывать, которые публиковались, там жуть.



    Вопросы Ваши правильные, я же ни кого не обвиняю, а просто рассуждаю в слух. Просто как Вы пишите, так все за собой следы спрятать " случайно ", как-то в голове не укладывается.


    Вот и я о том же. Тщательно скрыть всё, но СОХРАНИТЬ одежду в рюкзаке.. со следами. Что мешало сжечь, например? Раз уж такой прошаренный. Просто статья в АП была прям .. как бы так мягко выразится... сильно пахучая.



    Получается убийца надолго, если не на всегда, будет на свободе.


    Вероятно так и есть. И ЭТО страшно.

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    Присоединяюсь

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    sinoptik

    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    Присоединяюсь



    спасибо!

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Какой-то скользский тип

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    56 минут назад

    Оправдали. Значит ли это что он невиновен или следаки просто криворукие свиньи, которые не могли надлежащим образом доказательную базу оформить? В любом случае ехал бы он отсюда подальше со своей спермой.

  • 55

    55
    44 минуты назад

    Сергей Труш
    sinoptik

    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    Присоединяюсь



    спасибо!


    +++

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    43 минуты назад

    Павел Флудерский

    Сперма на одежде девочки не было признана доказательством..Из за ненадлежащего оформления? Фартануло...



    Не совсем, в благовещенской тюрьме зэки с "невиновным" за сутки разобрались без всяких экспертиз и самолюбваний Труша и по понятиям вынесли своё наказание....



  • potapsergej

    potapsergej
    39 минут назад

    а где где тело???

  • potapsergej

    potapsergej
    38 минут назад

    нет тела!!! не дела!!! а повешать это убийство хоть на кого можно.

  • potapsergej

    potapsergej
    36 минут назад

    МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ДЕВОЧКУ ВООБЩЕ НА ОРГАНЫ РАСПОТРАШИЛИ И ВСЕ.

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    potapsergej

    нет тела!!! не дела!!! а повешать это убийство хоть на кого можно.



    https://vk.com/viktor_koen

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    31 минута назад

    dalinoboihik

    Павел Флудерский

    Сперма на одежде девочки не было признана доказательством..Из за ненадлежащего оформления? Фартануло...



    Не совсем, в благовещенской тюрьме зэки с "невиновным" за сутки разобрались без всяких экспертиз и самолюбваний Труша и по понятиям вынесли своё наказание....



    ...кино меньше смотри.. .

  • marcepan

    marcepan
    30 минут назад

    Как обычно: следаки рукоягодичные. Как так можно сработать? Если виновен - позволить избежать наказания. Если нет - ваще ахтунг.

  • Витком

    Витком
    29 минут назад

    особенно сериалов

  • anschutka

    anschutka
    23 минуты назад

    55

    Сергей Труш

    sinoptik

    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    Присоединяюсь



    спасибо!



    +++


    и я пожалуй +

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    anschutka

    55

    Сергей Труш

    sinoptik

    Брюзга_недели

    Вот первый раз в жизни хочется плюсануть Трушу. Серега, плюсую за твои комменты по этому делу



    Присоединяюсь



    спасибо!



    +++


    и я пожалуй +



    спасибо.

  • potapsergej

    potapsergej
    19 минут назад

    В МИРЕ ДВЕ ПЕРЕДОВЫЙ СТРАНЫ ПО ДОНОРСТВУ ОРГАНОВ НА ЧЕРНЫЙ РЫНОК- ЭТО РОССИЯ И УКРАИНА. САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ СТРАНЫ АО ПРОПАЖАМ ДЕТЕЙ-ЭТОМ РОССИЯ И УКРАИНА. СОВПАДЕНИЕ ??? НЕ ДУМАЮ!!!!

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    13 минут назад

    Без Украины и тут не обошлось

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