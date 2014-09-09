Александр Эндерс: в ближайшее время я расскажу много интересных подробностей об этом деле (видео)

Александр Эндерс дал первое интервью после освобождения. Журналистам телекомпании «Альфа-канал» удалось пообщаться с ним после того, как он вышел из СИЗО после оформления всех документов.

«Я верил в справедливость, но знать-то я не мог, оправдают или нет. Я знал, что я невиновен, буду ли я сидеть за то, чего не совершал или нет, – вот в чем вопрос был. Первым делом я хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал, потому что их поддержка была слишком сильной. Первое время я за счет этого и держался. Я благодарен всем своим друзьям. Ни один друг не отвернулся от меня. Многие писали письма. Мне по 10 писем приходило в неделю.

Сегодня я отправлюсь в Белогорск. Я очень благодарен присяжным заседателям, что они смогли разобраться скрупулезно, потому что борьба была ожесточенная. В ближайшее время вы узнаете много новых подробностей, в том числе и от меня. И многим людям, которые верят незыблемо, что есть якобы неопровержимые доказательства вины и все доказано было полтора года назад, я советую только задуматься. В наш век идет информационная борьба, и не надо верить всему, что говорят по телевизору», – первым делом сказал Александр.

Объяснил он и главную улику против себя – это, по версии следствия, наличие следов его биологической жидкости на вещах Веры. «Скажем так, меня задержали 14 мая по якобы данным этой экспертизы. Но у меня возник вопрос – на компьютере в левом углу была обозначена дата проведения экспертизы. Это 22 июня. Я спросил, почему дата проведения экспертизы 22 июня. Мне ответили, что в этот день сбились даты. И ни одной экспертизы, где говорилось бы о наличии именно спермы, ни одной экспертизы такой нет. Я изначально пояснял, где я находился, следствие вообще не обращало на это внимание».

На вопрос журналистов, в каких отношениях он был с Верой Захаровой, Александр ответил: «Это вопрос у вас частного характера. Я бы хотел на него ответить позже, потому что сейчас меня ждет моя семья».

Рассказал Александр Эндерс и о том, как проголосовали присяжные.

«Было предъявлено три обвинения (первое – насильственные действия сексуального характера в отношения лица, не достигшего 14-летнего возраста, повлекшие по неосторожности смерть; второе – убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии; третье – убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера – Прим. ред.).

По первому девять присяжных решили, что не доказано, три – что доказано. По второму, семь – что не доказано, пять – доказано. И третье обвинение, что убийство, единодушно – не доказано», – пояснил Эндерс.

На вопрос, что же, по его мнению, произошло с девочкой, он ответил, что этот вопрос не в его компетенции, ответит следствие.

Сегодня Александр Эндерс уезжает домой в Белогорск. Он два года не видел дочку.

«Результат один – он оправдан, то есть результат тот, которого мы ждали, на который надеялись все, все родственники, все близкие Александра. И с теми материалами, с которыми он пришёл в суд, именно на такой результат мы рассчитывали. По всем трём эпизодам преступной деятельности он оправдан», – сообщил адвокат Павел Лапаев.

Как сообщало Амур.инфо, 23 марта Александр Эндерс был оправдан присяжными. Его признали невиновным по всем трем эпизодам. Из-под стражи Эндерса освободили в зале суда.

Гособвинение намерено обжаловать оправдательный приговор. На это есть 10 дней. Если после обжалования вина Эндерса не будет установлена, следствие по делу об убийстве Веры Захаровой возобновят.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали долго, и в апреле 2015 года близ села Васильевка были обнаружены личные вещи Веры и останки. Некровный дядя Веры Александр Эндерс стал подозреваемым, а после обвиняемым в убийстве ребенка. Объём уголовного дела составил 110 томов. 1 сентября 2016 года уголовное дело было передано в суд.

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