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Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиентов

Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиентов
Фото: Rucars.ru

Две сотрудницы столичного отделения Сбербанка задержаны в одном из автосалонов Москвы, где продают машины класса люкс. Сёстры Марьям и Тамилла Дадашевы пытались купить новый Ferrari стоимостью более 7 миллионов рублей. Женщин подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщает телеканал «360».

По данным следствия, перед тем, как отправиться за дорогой покупкой, Дадашевы сняли со счетов одного из клиентов Сбербанка 40 миллионов рублей. По неподтверждённой версии, в общей сложности банковские работницы планировали украсть до четырёх миллиардов рублей. В настоящее время правоохранители выясняют, действовали злоумышленницы в одиночку или у них были сообщники.

Известно, что старшая из сестёр, 26-летняя Марьям, работает клиентским менеджером в отделении банка на Большой Андроньевской улице. Младшая – 22-летняя Тамилла –занимала аналогичную должность в отделении на Люсиновской улице. Обе занимались обслуживанием малого бизнеса.

По информации следствия обе они работали с юридическими лицами, имея доступ к их счетам. Это позволило Дадашевым снять и обналичить сумму в 40 миллионов рублей. По предварительным данным, средства были выведены на счета трёх фирм-однодневок, откуда их и забрали злоумышленницы. Получив деньги на руки, женщины практически сразу отправились за покупками.

Следователи не намерены требовать заключения сестер Дадашевых в СИЗО. Возможно, в суд обратятся с просьбой об их домашнем аресте или оставят на свободе под подпиской о невыезде.

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#криминал

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