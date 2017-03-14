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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: психолог и руководитель представительства АСИ на Дальнем Востоке

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: психолог и руководитель представительства АСИ на Дальнем Востоке

24 марта в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) на Дальнем Востоке (г. Владивосток) Ольга Курилова. Тема разговора: национальный рейтинг и целевые модели как инструменты развития дальневосточных регионов России. Ведущие – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

Днем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога». С психологом Анастасией Терентьевой поговорят на тему: «Живое общение в эпоху гаджетов». Проведут эфир Екатерина Кузьмина и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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