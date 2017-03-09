Амурский депутат: часть пожарной техники в Благовещенске простаивает без ОСАГО

В четверг, 23 марта, в Благовещенске состоялось очередное заседание Законодательного собрания Амурской области. Депутат от фракции ЛДПР Павел Кораблёв озвучил информацию о том, что в областной столице в одной из пожарных частей вынужденно простаивает пожарная техника. Причина – в отсутствии у этого транспорта полисов ОСАГО.

«На начало марта в пожарной части, расположенной в городе Благовещенске по улице Пионерской, 47, не вся транспортная техника, предназначенная для пожаротушения, могла эксплуатироваться по причине отсутствия полисов ОСАГО», – сказал Павел Кораблев. Депутаты решили, что этот вопрос необходимо взять на заметку.

За комментариями ИА «Амур.инфо» обратилось в ГУ МЧС России по Амурской области.

«Вся техника, находящаяся в боевом расчете, на дежурствах, в пожарно-спасательных частях МЧС, осуществляющая ежедневное реагирование на пожары, а также возможные чрезвычайные ситуации для защиты населения и территорий, имеет все соответствующие документы», – сказал руководитель пресс-службы амурского управления МЧС Денис Долинин.

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#заксобрание #МЧС

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