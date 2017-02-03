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Областной музей готовит детям развлечения на каникулах

Областной музей готовит детям развлечения на каникулах

Амурский краеведческий музей устраивает школьникам каникулы с интересными тематическими программами. Юным благовещенцам в возрасте от 6 лет предлагают посетить ряд мероприятий ежедневно до начала каникул. Так, в четверг, 23 марта, прошла программа «В лес за загадками». Сотрудники придумали общение в форме театрализованных представлений.

На 24 марта запланировано мероприятие «Ребятам о зверятах». Гостям покажут живой уголок Эколого-биологического центра, где есть кролик, белка, хомяк, морская свинка, черепаха. Организаторы отмечают, что он будет открыт с 23 по 26 марта.

25 марта – программа «Из истории народного костюма»;

26 марта«Албазинские сказы»; гости попадут в 17 век и узнают о героях Албазинской крепости, примерят средневековые доспехи;

28 марта программа «А за ним такая гладь, ни морщинки не видать…» – дети узнают, что общего между рубелем, скалкой, сковородой и утюгом;

29 марта программа «От искорки до лампочки…» – дети узнают, что будет, если отключат свет, как жили люди без электричества;

30 марта«Путешествие в Страну Жёлтого Дракона» – гости узнают историю фарфора и постигнут тайны восточных мастеров.

«Так, например, дети смогут узнать, что интересного хранилось в старинных сундуках у наших бабушек и дедушек, какие сарафаны, картузы, душегреи носили в то время. А также можно узнать, о том, как раньше жили без электричества, как они освещали себе помещения, как добывали огонь и какие приборы помогали им освещать их дорогу», – говорит методист по музейно-образовательной деятельности Амурского областного краеведческого музея Лариса Власова.

Начало всех мероприятий – 15 часов. Стоимость билетов 100, 150 и 200 рублей.

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#дети #отдых

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