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Учёные нашли способ узнать о своей скорой смерти

Учёные нашли способ узнать о своей скорой смерти
Фото: doublex.ru

Шведские учёные из Стокгольмского университета рассказали о том, что ими найден способ, с помощью которого человек может спрогнозировать свою скорую смерть. По мнению исследователей, одним из главных предвестников ухода из жизни является потеря обоняния, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Специалисты на протяжении десяти лет наблюдали за 1 774 соотечественниками в возрасте от 40 до 90 лет. В начале исследования шведским гражданам было предложено пройти тест, в котором было необходимо определить 13 различных запахов. В итоге учёные пришли к выводу, что вероятность смерти человека была связана с его способностью верно интерпретировать запах. В среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на 8 %.

По мнению исследователей, способность правильно определять запахи является одним из показателей здорового функционирования головного мозга. Нарушения в работе последнего напрямую увеличивают риск смерти, подчёркивают специалисты.

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#здоровье #наука

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