Александра Эндерса оправдали
23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве белогорской школьницы Веры Захаровой. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи сразу в зале суда.
В 12:00, после напутственного слова судьи, присяжные удалились в совещательную комнату. В 15:00 они вышли оттуда. Присяжные должны были ответить на 12 вопросов – 3 основных с подвопросами. Они отдали опросный лист судье, и тот удалился в совещательную комнату. Судья должен был проверить лист на наличие исправлений или ошибок. Он пробыл в совещательной комнате около часа.
После этого судья вышел и огласил вердикт присяжных – по всем трем эпизодам вина Александра Эндерса не была доказана. После оглашения вердикта его освободили. Он вышел из «клетки» и сел рядом с адвокатом.
Как ранее сообщало Амур.инфо, суд по делу Веры Захаровой проходил в закрытом режиме. Присутствовали только присяжные, судья, гособвинитель, адвокат и подсудимый. На заседания не пускали не только журналистов, но и родственников Эндерса. Мамы девочки на заседании тоже не было. После суда Александра Эндерса увезли в СИЗО для оформления всех документов. Сегодня его отпустят домой.
Как сообщили Амур.инфо в областной прокуратуре, после того как судья вынесет оправдательный приговор, гособвинение намерено его обжаловать. На это у них есть 10 дней.
Если после обжалования вина Эндерса не будет установлена, то следствие по делу об убийстве Веры Захаровой возобновят.
Слушания по делу Веры Захаровой начались 25 октября в Амурском областном суде. Все заседания проходили в закрытом режиме. Александр Эндерс обвинялся в совершении преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» и пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 «Убийство» Уголовного кодекса РФ.
Александр Эндерс пожелал, чтобы дело рассматривали присяжные. 12 заседателей выбрали в октябре со второй попытки.
Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года.
Девочку искали долго. Но только в апреле 2015 года местные жители нашли близ села Васильевка личные вещи Веры и останки.
Объём уголовного дела составил 110 томов, обвинительное заключение изложено на 220 страницах. 1 сентября уголовное дело было передано в суд.
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