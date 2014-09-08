Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:25 51

Александра Эндерса оправдали

Александра Эндерса оправдали

23 марта присяжные заседатели огласили вердикт по делу об убийстве белогорской школьницы Веры Захаровой. По всем трем эпизодам, на которые должны были дать ответ присяжные, они вынесли вердикт – не доказано. Александра Эндерса освободили из-под стражи сразу в зале суда.

В 12:00, после напутственного слова судьи, присяжные удалились в совещательную комнату. В 15:00 они вышли оттуда. Присяжные должны были ответить на 12 вопросов – 3 основных с подвопросами. Они отдали опросный лист судье, и тот удалился в совещательную комнату. Судья должен был проверить лист на наличие исправлений или ошибок. Он пробыл в совещательной комнате около часа.

После этого судья вышел и огласил вердикт присяжных – по всем трем эпизодам вина Александра Эндерса не была доказана. После оглашения вердикта его освободили. Он вышел из «клетки» и сел рядом с адвокатом.

Как ранее сообщало Амур.инфо, суд по делу Веры Захаровой проходил в закрытом режиме. Присутствовали только присяжные, судья, гособвинитель, адвокат и подсудимый. На заседания не пускали не только журналистов, но и родственников Эндерса. Мамы девочки на заседании тоже не было. После суда Александра Эндерса увезли в СИЗО для оформления всех документов. Сегодня его отпустят домой.

Как сообщили Амур.инфо в областной прокуратуре, после того как судья вынесет оправдательный приговор, гособвинение намерено его обжаловать. На это у них есть 10 дней.

Если после обжалования вина Эндерса не будет установлена, то следствие по делу об убийстве Веры Захаровой возобновят.

Слушания по делу Веры Захаровой начались 25 октября в Амурском областном суде. Все заседания проходили в закрытом режиме. Александр Эндерс обвинялся в совершении преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» и пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 «Убийство» Уголовного кодекса РФ.

Александр Эндерс пожелал, чтобы дело рассматривали присяжные. 12 заседателей выбрали в октябре со второй попытки.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года.

Девочку искали долго. Но только в апреле 2015 года местные жители нашли близ села Васильевка личные вещи Веры и останки.

Объём уголовного дела составил 110 томов, обвинительное заключение изложено на 220 страницах. 1 сентября уголовное дело было передано в суд.

Просмотров всего: 5638

#суды

распечатать

Комментарии
Показать все (51) Обсудить на форуме
  • человек

    человек
    1 час назад

    Ни херасе, сказать сенсация ни чего не сказать.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Да уж. По всем трём вопросам вынесли вердикт - не доказано. То есть, на вопрос имело ли место деяние, присяжные ответили нет? Или я что-то не понимаю.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    И что дальше?

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    слов нет

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Непрофессионализм следователей или действительно невиновен?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Теперь вопрос к Следственному комитету. Как это понимать?

    Не просто было присяжным.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    1 час назад

    Вот теперь и думай, что человек надругавшийся и убивший девочку сейчас на свободе. И как детей спокойно отпускать на улицу!??!

  • werta

    werta
    1 час назад

    Любому здравомыслящему человеку было понятно, что это не он.

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    А как же следы семенной жидкости и переписка с девочкой?

    Куда вот это всё делось????

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Молодец, рад за него. Пусть менты беспомощные по работаю наконец

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ..Любому здравомыслящему человеку было понятно, что это не он..



    Согласен.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    А кто тогда виновен?! В любом случае получается, что злодей на свободе и.......

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Значит настоящий убийца все это время на свободе был и может и дальше промышлял?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Belka_89А как же следы семенной жидкости и переписка с девочкой?

    Куда вот это всё делось????


    Этого я тоже не пойму. Но выше пишут, что для любого здравомысляшего человека следы семенной жидкости - это не доказательство.

  • ФигЕгоЗнает

    ФигЕгоЗнает
    1 час назад

    Невиновен , просто чел отсидел в сизо НИЗАШТО ...

  • Tosha

    Tosha
    1 час назад

    Альберт Клубника

    Значит настоящий убийца все это время на свободе был и может и дальше промышлял?



    как это?

    есть пропавшие дети или их трупы? полиция молчит?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Вот это да!

  • Альби

    Альби
    1 час назад



    они вынесли вердикт – не доказано



    Это ведь не значит "не виновен", так ведь? Или я что-то не понимаю?

    Просто обвинительной базы было не достаточно?

  • Марсианка

    Марсианка
    59 минут назад

    Столько времени зря потеряли.....

  • Микляй

    Микляй
    56 минут назад

    inoy

    ..Любому здравомыслящему человеку было понятно, что это не он.. Согласен.



    Согласен.

    А все эти доказдуны, лучше б действительно виновного искали. Столько времени впустую.

    Помнится, якались там, что для них раскрытие этого преступления - дело чести. Ну-ну, подотритесь теперь своей честью, клоуны.

    А еще 110 томов в деле настрочили, которым только одна учесть - мой дед, когда жив был, брал книгу, срывал переплет и гвоздем в сортире прибивал.

  • Rыbkа

    Rыbkа
    55 минут назад

    Сейчас у гособвинения есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. - так вроде вердикт присяжных не обжалуется??

  • Бублик

    Бублик
    54 минуты назад

    Вот это да...Что такая х...туча людей делали?Что все не доказано!

  • sinoptik

    sinoptik
    50 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Belka_89

    А как же следы семенной жидкости и переписка с девочкой?

    Куда вот это всё делось????



    Этого я тоже не пойму. Но выше пишут, что для любого здравомысляшего человека следы семенной жидкости - это не доказательство.



    о переписке и всем прочем мы знаем исключительно из СМИ. Как оно было на самом деле, видимо и следователи не знают. В любом случае 12 присяжных и судья не могут ошибаться.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    48 минут назад

    sinoptik
    MbIcли вcлyx

    Belka_89

    А как же следы семенной жидкости и переписка с девочкой?

    Куда вот это всё делось????



    Этого я тоже не пойму. Но выше пишут, что для любого здравомысляшего человека следы семенной жидкости - это не доказательство.



    о переписке и всем прочем мы знаем исключительно из СМИ. Как оно было на самом деле, видимо и следователи не знают. В любом случае 12 присяжных и судья не могут ошибаться.


    Думаете, следствие дезу в СМИ сливало? Ну только если так.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    46 минут назад

    Ну так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    42 минуты назад

    Сергей ТрушНу так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?


    С Лубинского спросим?

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    39 минут назад

    Да у него на роже написано, что он маньячила. Чей ребёнок будет следующим? Уверен, что он после пары лет в СИЗО прям мечтает разорвать очередного невинного ребёнка

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Сергей Труш

    Ну так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?



    С Лубинского спросим?



    С писателей на форуме

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    Дорогие Россияне

    Да у него на роже написано, что он маньячила. Чей ребёнок будет следующим? Уверен, что он после пары лет в СИЗО прям мечтает разорвать очередного невинного ребёнка



    Вот, ещё один ИСКПЕРТ

  • tad75

    tad75
    34 минуты назад

    А возможен вариант, что присяжных подкупили? Или такого быть не может?

  • Kstati

    Kstati
    34 минуты назад

    Значит до присяжных он был виновен по всем эпизодам, а тут раз и невиновен. Суд сам не мог принять решение чтоли..Получается 2,5 года како-то черт гуляет на свободе..

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    33 минуты назад

    В своё время вместо того ,что бы отпустить Христа "народ" отпустил убийцу Варнаву, так что одни эмоции у "присяжных" не более и как быть с экспертизой которая показала, что в пардон какашках(остальное съели звери ) убитой сперма Эндераса ,он её своей спермой с ложки кормил так ,а потом сказал иди погуляй пусть тебя другие убьют?

  • werta

    werta
    32 минуты назад

    tad75

    А возможен вариант, что присяжных подкупили? Или такого быть не может?



    Кто подкупил? Эндерс? Он что олигарх?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    32 минуты назад

    Сергей Труш
    MbIcли вcлyx

    Сергей Труш

    Ну так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?



    С Лубинского спросим?



    С писателей на форуме


    Я своё мнение по этой ситуации формировал на основании информации, предоставленной представителем СК. Так шта...

  • tad75

    tad75
    31 минута назад

    А почему на детектор его не посадили?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    30 минут назад

    dalinoboihikВ своё время вместо того ,что бы отпустить Христа "народ" отпустил убийцу Варнаву, так что одни эмоции у "присяжных" не более и как быть с экспертизой которая показала, что в пардон какашках(остальное съели звери ) убитой сперма Эндераса ,он её своей спермой с ложки кормил так ,а потом сказал иди погуляй пусть тебя другие убьют?


    Местные эксперты говорят, что это всё враки

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    23 минуты назад

    Сергей ТрушНу так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?


    А присяжные спецы? И ошибаться не могут?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    В своё время тут рассказывали, что убитый возле кабака великовозрастный балбес, приехавший защищать тех, против кого применили насилие, когда они отмечали свадьбу, ЯКОБЫ ударил ножом сотрудника вневедомственной охраны. полиция тогда много чего заявляло, выяснилось, что применение оружия было неправомерным. Местные эксперты тоже рассказывали, что надо было стрелять и всё тут.. Вопрос КТО ЭТИ ЭКСПЕРТЫ ПОД НИКАМИ которые так легко раздают свои вердикты?..

    Про водителя Автобуса, который угорел насмерть, кто помнит?.. А ведь семья говорила, что он сильно переживал травлю, которая была в интернете, нет, он не накладывал на себя руки. Но он был постоянно под давлением мыслей. Отвлёкся от главного, и каков итог?.. А местные анонимные эксперты ПРОДОЛЖАЮТ жрать людей.

  • mikey007

    mikey007
    21 минута назад

    Свободу попугаям!

    Сергей Труш

    Ну так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?



    А присяжные спецы? И ошибаться не могут?


    А щас и не узнаем

    Надо было следствие как положено проводить, а не нахрапом в пресс-камере.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    Свободу попугаям!

    Сергей Труш

    Ну так и?.. Как быть экспертам и знатокам, которые исключительно по публикациям СМИ костерили и Эндерса, и тех кто призывал к соблюдению законности в отношении подозреваемого?...

    Кто-нибудь из тех, кто развешивал ярлыки ИЗВИНИТСЯ за свои скоропалительные выводы? Или трусливо бежит скрывшись под никами?



    А присяжные спецы? И ошибаться не могут?


    А на форуме спецы? НЕ ошибаются?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    17 минут назад

    Билль о морали и этике в СМИ.

    Расстрельная команда, это специальная группа, по приведению в исполнение смертных приговоров. В условиях военного времени, ими могли стать назначенные приказом солдаты. И далеко не всегда это были одни и те же люди. А для того, чтобы члены расстрельных команд потом не топили свою совесть в алкоголе, в патронники нескольких ружей заряжали холостые патроны, и об этом сообщали всем членам расстрельных команд, чтобы хоть как-то вселить в них чувство, что это не он сделал тот самый убийственный выстрел, а кто-то другой. И я могу найти объяснение этому явлению, но я не могу понять, чем руководствуются те, кто по собственному желанию вызывается в расстрельные команды. Или думаете, что прикрывшись анонимностью, вы не являетесь, как минимум, соучастниками преступления? Я уже несколько лет наблюдаю, как наши СМИ вбрасывают «горячий» материал, и за тем, как «расстрельные команды» принимаются за свою гнусную работу. А тем временем обвинительное заключение почему-то уже сформировано, но не следствием...

  • ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ

    ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ
    17 минут назад

    человек

    Ни херасе, сказать сенсация ни чего не сказать.



    Ни херасе- у меня в голове тоже только это слово.......



  • mikey007

    mikey007
    15 минут назад

    ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ

    человек

    Ни херасе, сказать сенсация ни чего не сказать.



    Ни херасе- у меня в голове тоже только это слово.......



    Ну прально форумчане заочно его уже осудили и расстреляли

    А тут хлопс, какие-то экспертизы, ДНК всякие сложные, доказательства

    вот незадача

  • ММС

    ММС
    15 минут назад

    Ведь есть же целая армия психологов специалистов, которые могут определить врет чел или нет, ну в конце то концов есть же полиграф, понятно это не будет являться доказательством, но хотя бы посмотреть правильный ответ в конце задачника можно

  • mikey007

    mikey007
    9 минут назад

    ММС

    Ведь есть же целая армия психологов специалистов, которые могут определить врет чел или нет, ну в конце то концов есть же полиграф, понятно это не будет являться доказательством, но хотя бы посмотреть правильный ответ в конце задачника можно



    Результаты их исследований не однозначны.

    Да и всё и всех обмануть можно

    Это все косвенное.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    5 минут назад

    Сергей ТрушБилль о морали и этике в СМИ.

    Расстрельная команда, это специальная группа, по приведению в исполнение смертных приговоров. В условиях военного времени, ими могли стать назначенные приказом солдаты. И далеко не всегда это были одни и те же люди. А для того, чтобы члены расстрельных команд потом не топили свою совесть в алкоголе, в патронники нескольких ружей заряжали холостые патроны, и об этом сообщали всем членам расстрельных команд, чтобы хоть как-то вселить в них чувство, что это не он сделал тот самый убийственный выстрел, а кто-то другой. И я могу найти объяснение этому явлению, но я не могу понять, чем руководствуются те, кто по собственному желанию вызывается в расстрельные команды. Или думаете, что прикрывшись анонимностью, вы не являетесь, как минимум, соучастниками преступления? Я уже несколько лет наблюдаю, как наши СМИ вбрасывают «горячий» материал, и за тем, как «расстрельные команды» принимаются за свою гнусную работу. А тем временем обвинительное заключение почему-то уже сформировано, но не следствием...


    А у следствия обвинительного не было? Во дела

  • Maikl

    Maikl
    4 минуты назад

    Да уж.. а следаки говорили о 100% доказухе... странно все это..

    В любом случае печально, что настоящий педофил и убийца на свободе (будь это Эндерс или другой)

    А если в действительности ни он, печально, что у нас следствие на таком низком уровне.. столько времени промутузили, и бестолку..

  • РАМ

    РАМ
    2 минуты назад

    mm_13874355554481458502

    Вот теперь и думай, что человек надругавшийся и убивший девочку сейчас на свободе. И как детей спокойно отпускать на улицу!??!



    Без сопровождения нельзя выпускать, вдруг ваши дети кому-нибудь стекло разобьют

  • mikey007

    mikey007
    1 минута назад

    Maikl

    Да уж.. а следаки говорили о 100% доказухе... странно все это.. В любом случае печально, что настоящий педофил и убийца на свободе (будь это Эндерс или другой) А если в действительности ни он, печально, что у нас следствие на таком низком уровне.. столько времени промутузили, и бестолку..



    Вот именно, хотелось бы знать, что реальную мразь закрыли

    Чтоп спокойно спать

  • Turist

    Turist
    1 минута назад

    Да присяжные пидорги конченные, адвокат красиво все напел, и они суки уши развесили. Эндерс убийца!!! Гореть ему в аду!!!

  • Babochka

    Babochka
    13 секунд назад

    Понеслась.... Человека оправдали судом с присяжными.

Показать все (51) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Присяжные по делу Веры Захаровой удалились в совещательную комнату
Общество 26

Приговор Александру Эндерсу может быть вынесен 23 марта
В России и мире

Голливудский сценарист судится с компанией Disney из-за идеи «Зверополиса»
Происшествия 2

Благовещенский цех по переработке рыбы прикрыли за антисанитарию