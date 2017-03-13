Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:22 13

Предприниматели Тынды жалуются на налоговое бремя

Предприниматели Тынды жалуются на налоговое бремя
Фото: amurobl.ru

Предприниматели Тынды встретились с губернатором Амурской области Александром Козловым. Амурчане пожаловались главе на сильное завышение налоговых сборов с недвижимости. Налоговое бремя для них порой оказывается неподъемным.

Замминистра имущественных отношений области Сергей Олиферов пояснил, что если раньше размер налога на имущество определялся исходя из инвентаризационной стоимости, то в настоящее время налоги просчитываются на основе кадастровой стоимости объектов.

«Любая кадастровая оценка – это прежде всего работа группы специалистов на основе ряда показателей. Но всегда будут звучать вопросы, потому как способ и цели определения кадастровой стоимости кардинально отличаются от рыночной», – прокомментировал Сергей Олиферов.

По итогам встречи с предпринимателями губернатор предложил министерству имущественных отношений делегировать в Тынду специалиста, чтобы тот отработал с населением все возникшие вопросы. После этого министерство должно предложить варианты решения проблемы, сообщает пресс-служба областного правительства.

«После поездки обязательно встречусь с председателем комиссии по пересмотру кадастровой стоимости. Уверен, что комиссии нужно обратить пристальное внимание на работу с предпринимателями Тындинского района. Пока чиновники будут спорить, налоги будут начисляться по-прежнему, и проблема не решится. Но это не должно касаться только одного района, необходимо выстроить модель взаимодействия со всеми гражданами на территории Приамурья», – сказал Александр Козлов.

Просмотров всего: 278

#губернатор #Тында

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    59 минут назад

    Болтун бодряк, что же честно не сказал что умышленно завышали кадастровую стоимость, по которой в области вообще ни чего продать не возможно. Ироды бодрячковые, только "бабки" считают, а на людей плевать хотели.

  • СаняCh

    СаняCh
    57 минут назад

    55

    Болтун бодряк, что же честно не сказал что умышленно завышали кадастровую стоимость, по которой в области вообще ни чего продать не возможно. Ироды бодрячковые, только "бабки" считают, а на людей плевать хотели.



    По твоему, решение о кадастровой стоимости выносит губернатор? Садись, два. Иди читай литературу, бездумный тролль

  • mikey007

    mikey007
    51 минута назад



    Предприниматели Тынды встретились с губернатором Амурской области Александром Козловым. Амурчане пожаловались главе на сильное завышение налоговых сборов с недвижимости.



    Поржал, че

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    42 минуты назад

    mikey007


    Предприниматели Тынды встретились с губернатором Амурской области Александром Козловым. Амурчане пожаловались главе на сильное завышение налоговых сборов с недвижимости.



    Поржал, че


    Это действительно смешно. Удачи, д...б....

  • Noir

    Noir
    32 минуты назад

    СаняCh

    55

    Болтун бодряк, что же честно не сказал что умышленно завышали кадастровую стоимость, по которой в области вообще ни чего продать не возможно. Ироды бодрячковые, только "бабки" считают, а на людей плевать хотели.



    По твоему, решение о кадастровой стоимости выносит губернатор? Садись, два. Иди читай литературу, бездумный тролль



    Считают простые клерки, которым дает задание их начальник, которому дает задание его начальник, и тд, начальник которому дает установку губернатор - в большую или меньшую сторону крутить кадастровую стоимость.

    п.с. у нас в г. Благовещенске тоже куча казусов когда за площадь в 50кв.м. приходят налоги на недвижимость в размере около 400тыс. рублей. и люди идут оспаривать но длится это рассмотрение месяцами (два нуля долго убирать чтоли?).

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    28 минут назад

    Вспомнил поговорку: "покажи дурочку палец, он засмеётся". Так и здесь. Губернатор в рабочих поездках больше недели, а вы смеетесь. Продолжайте, цены на водку специально для таких, как вы понизили

  • mikey007

    mikey007
    19 минут назад

    Евгений Шувалов

    Вспомнил поговорку: "покажи дурочку палец, он засмеётся". Так и здесь. Губернатор в рабочих поездках больше недели, а вы смеетесь. Продолжайте, цены на водку специально для таких, как вы понизили



    А че душа у губера рвется на Канары, а тут

    блин

    упс

    Рабочие поездки

  • mikey007

    mikey007
    19 минут назад

    А как он хотел зарплату получать?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    14 минут назад

    Евгений ШуваловВспомнил поговорку: "покажи дурочку палец, он засмеётся". Так и здесь. Губернатор в рабочих поездках больше недели, а вы смеетесь. Продолжайте, цены на водку специально для таких, как вы понизили


    А тебе не смешно? Пришли куры у лисы снисхождения просить.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    13 минут назад

    Нашли кому жаловаться.. ( тут надо путину жаловаться, тогда может какой-то толк будет) Этот не хороший человек с командой и сделал для амурчан максимальное налоговое бремя. Если предприниматели подымут цены и окупят этот грабёж властей, то простые амурчане за свою недвижимость на которую годами или десятками лет зарабатывали, будут платить теперь больше ещё и товары у предпринимателей придётся покупать дороже. Получается власти нас обобрали дважды.. Первый раз за нашу недвижимость. Второй раз через предпринимателей

    А "Шуваловы" сейчас будут оправдывать власти. Хотя их и их семьи тоже обобрали власти..

  • СаняCh

    СаняCh
    10 минут назад

    жекА-жекА

    Нашли кому жаловаться.. ( тут надо путину жаловаться, тогда может какой-то толк будет)



    Жаловаться только Арамову! Вот тогда будет толк

    #АбрамовЗАНАС!

  • mikey007

    mikey007
    7 минут назад

    СаняCh

    жекА-жекА

    Нашли кому жаловаться.. ( тут надо путину жаловаться, тогда может какой-то толк будет)



    Жаловаться только Арамову! Вот тогда будет толк

    #АбрамовЗАНАС!



    Единственная надежда только и осталась

    Иван Абрамов!

    За нас

    Больше никто

    Или нас растерзают это зверье под названием ЕР

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 минуты назад

    СаняCh
    жекА-жекА

    Нашли кому жаловаться.. ( тут надо путину жаловаться, тогда может какой-то толк будет)



    Жаловаться только Арамову! Вот тогда будет толк

    #АбрамовЗАНАС!


    Надо закрыть на швабру все магазины в Тынде и уехать, пусть ЕР там сама живёт.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Тынде в ДТП погибли водитель и пассажир
Спорт 4

Юные горнолыжники Тынды посетовали губернатору на слишком маленькую раздевалку
Общество

Перебои с сотовой связью, нехватка стоматологов: жители Тындинского района рассказали о своих проблемах
Общество 16

Подрядчик, ремонтировавший дорогу на трассе «Лена», не осилил 10-километровый участок