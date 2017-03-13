Предприниматели Тынды жалуются на налоговое бремя

Фото: amurobl.ru

Предприниматели Тынды встретились с губернатором Амурской области Александром Козловым. Амурчане пожаловались главе на сильное завышение налоговых сборов с недвижимости. Налоговое бремя для них порой оказывается неподъемным.

Замминистра имущественных отношений области Сергей Олиферов пояснил, что если раньше размер налога на имущество определялся исходя из инвентаризационной стоимости, то в настоящее время налоги просчитываются на основе кадастровой стоимости объектов.

«Любая кадастровая оценка – это прежде всего работа группы специалистов на основе ряда показателей. Но всегда будут звучать вопросы, потому как способ и цели определения кадастровой стоимости кардинально отличаются от рыночной», – прокомментировал Сергей Олиферов.

По итогам встречи с предпринимателями губернатор предложил министерству имущественных отношений делегировать в Тынду специалиста, чтобы тот отработал с населением все возникшие вопросы. После этого министерство должно предложить варианты решения проблемы, сообщает пресс-служба областного правительства.

«После поездки обязательно встречусь с председателем комиссии по пересмотру кадастровой стоимости. Уверен, что комиссии нужно обратить пристальное внимание на работу с предпринимателями Тындинского района. Пока чиновники будут спорить, налоги будут начисляться по-прежнему, и проблема не решится. Но это не должно касаться только одного района, необходимо выстроить модель взаимодействия со всеми гражданами на территории Приамурья», – сказал Александр Козлов.

Просмотров всего: 278

#губернатор #Тында

распечатать